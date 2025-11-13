Cisco relève ses objectifs annuels
Au titre de son 1er trimestre 2025-26, il dévoile un BPA ajusté en hausse de 10% à 1,00 USD, un niveau un peu supérieur à l'estimation moyenne des analystes et à la fourchette-cible de sa direction qui allait de 0,97 à 0,99 USD.
L'équipementier de réseaux revendique un levier opérationnel solide, avec une marge opérationnelle non GAAP de 34,4% pour des revenus en croissance de 8% à 14,9 MdsUSD, dépassant légèrement la borne haute de sa fourchette-cible.
Cisco souligne aussi une croissance de 13% sur un an de ses commandes de produits, ainsi que des commandes en infrastructures pour l'intelligence artificielle (IA) de la part de clients hyperscalers totalisant 1,3 MdUSD.
'La demande étendue pour nos technologies met en lumière le rôle critique des réseaux sûrs et la valeur de notre portefeuille, alors que les clients évoluent rapidement pour libérer le potentiel de l'IA', commente son PDG Chuck Robbins.
