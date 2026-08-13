Cisco recule malgré des prévisions de chiffre d'affaires optimistes pour 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - **L'action du fabricant d'équipements réseau Cisco

CSCO.O recule de près de 6% à 116,52 dollars en pré-ouverture ** Mercredi, la société a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 supérieures aux attentes de Wall Street , signe de sa confiance dans le fait que la forte demande pour ses équipements réseau basés sur l'IA continuera à alimenter sa croissance

** Selon Melius Research, la société s'est retrouvée dans une situation délicate, car ses prévisions prudentes, destinées à laisser une marge de manœuvre pour dépasser les attentes à l'avenir, l'ont contrainte à tabler sur une croissance plus lente

** "Nous pensons que Cisco sera racheté lors des baisses, car le secteur des réseaux bénéficie de nombreux facteurs favorables à long terme", ajoute la société de courtage

** La société a également dépassé les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le quatrième trimestre

** Vingt-sept analystes attribuent en moyenne la note "acheter" au titre; le cours cible médian s'établit à 132 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait progressé de près de 61% depuis le début de l'année