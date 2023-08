Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: rachat de Working Group Two auprès de Telenor information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - L'équipementier de réseaux américain Cisco va racheter Working Group Two, une société technologique incubée par l'opérateur télécoms norvégien Telenor, pour un montant de 150 millions de dollars.



L'annonce a été faite ce jeudi par Telenor, qui va céder à Cisco sa participation de 44,6% au sein de l'entreprise qu'il avait fini par scinder en 2017.



Working Group Two, qui avait démarré en tant que simple projet au sein des structures de Telenor, a mis en place une plateforme 'cloud' destinée aux opérateurs mobiles qui leur permet d'accélérer leur innovation et de réduire les délais de mise sur le marché de leurs services.



La société, qui avait débuté avec seulement cinq employés, en compte désormais 90 avec des clients basés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.





