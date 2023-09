Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Cisco: rachat de Splunk pour 28 milliards de dollars information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 14:15

(CercleFinance.com) - Cisco va racheter Splunk, un spécialiste des logiciels de sécurité informatique automatisés, pour un prix de 28 milliards de dollars, ont annoncé jeudi les deux groupes.



Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé l'opération, qui devrait être finalisée d'ici à la fin du troisième trimestre 2024 avec un effet relutif sur le flux de trésorerie et la marge brute de Cisco dès la première année du rapprochement.



L'offre, qui propose 157 dollars en numéraire pour chaque action Splunk, représente une prime de 31% par rapport au cours de clôture de mercredi soir.



Aux termes de l'accord, Gary Steele, l'actuel directeur général de Splunk, va être appelée à rejoindre le comité exécutif de direction du géant mondial des équipements réseaux.



Cisco, dont le coeur de métier concerne les routeurs et commutateurs, cherche mise depuis plusieurs années à s'étendre dans les logiciels et la cybersécurité, avec une attention désormais portée sur l'intelligence artificielle.



Créé en 2003, Splunk conçoit des logiciels simples à utiliser permettant de garantir la sécurité des ordinateurs, des systèmes et des réseaux des entreprises.



Différentes versions de ses logiciels permettent de surveiller et d'analyser les données machine et sont disponibles pour les services 'cloud'.