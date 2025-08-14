Cisco publie de bons résultats et des perspectives encourageantes

(AOF) - Au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025, Cisco Systems a vu son bénéfice net progresser de 30,57%, à 2,823 milliards de dollars. Par action, le bénéfice net est passé de 0,54 à 0,71 dollar. De son côté, le chiffre d’affaires s’est élevé à 14,7 milliards de dollars, en hausse de 8 -%. Enfin, les commandes ont augmenté de 7% avec une croissance dans toutes les zones géographiques.

Sur l'ensemble de l'exercice fiscal, l'entreprise spécialisée dans les équipements réseaux a vu son bénéfice net s'apprécier de seulement 1,29%, à 10,453 milliards de dollars, pour un bénéfice net par action de 2,63 dollars, contre 2,55 dollars un an plus tôt. Les revenus ont pour leur part atteint 56,654 milliards de dollars, en hausse de 5,3%.

Mark Patterson, le directeur financier de Cisco, a commenté ces résultats : " au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires, la marge brute et la marge opérationnelle se situaient dans le haut de nos prévisions, le bénéfice par action était supérieur aux prévisions et nous avons généré un solide flux de trésorerie opérationnel. Alors que nous entrons dans l'exercice 2026, nous restons concentrés sur la réalisation d'investissements stratégiques dans l'innovation, la stimulation d'une croissance durable et rentable et la création de valeur pour les actionnaires ".

Pour le premier trimestre du prochain exercice, l'entreprise informatique américaine vise un chiffre d'affaires compris entre 14,65 et 14,85 milliards de dollars, un bénéfice par action GAAP dans une fourchette de 0,63 à 0,68 dollar.

Sur l'ensemble du prochain exercice, les revenus sont attendus entre 59 et 60 milliards de dollars et un bénéfice par action GAAP devrait se situer entre 2,79 et 2,91 dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS