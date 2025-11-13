Cisco progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 26 ; les courtiers relèvent leurs objectifs de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de réseaux Cisco CSCO.O augmentent de 6,5 % à 78,8 $ avant le marché après que la société ait relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 26

** CSCO devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis 25 ans si les gains se maintiennent

** Le directeur général Chuck Robbins a déclaré que l'entreprise s'attend à des revenus d'infrastructure d'IA de 3 milliards de dollars de la part des hyperscalers au cours de l'année fiscale 26

** La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice 26 se situent entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 59 à 60 milliards de dollars

**Au moins quatre maisons de courtage augmentent les objectifs de cours de l'action

** JP Morgan déclare que "bien que la toile de fond macroéconomique soit restée agitée, nous pensons que la dynamique de Cisco avec les commandes des clients d'entreprise renforcera davantage l'argumentaire autour d'un cycle robuste de rafraîchissement du campus"

** 15 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur prix médian est de 80 $ - LSEG ** A la dernière clôture, CSCO a gagné près de 25% depuis le début de l'année, contre environ 21% pour l'indice Nasdaq 100

.NDX .