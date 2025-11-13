 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 278,51
+0,45%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cisco progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'exercice 26 ; les courtiers relèvent leurs objectifs de cours
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de réseaux Cisco CSCO.O augmentent de 6,5 % à 78,8 $ avant le marché après que la société ait relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 26

** CSCO devrait ouvrir à son plus haut niveau depuis 25 ans si les gains se maintiennent

** Le directeur général Chuck Robbins a déclaré que l'entreprise s'attend à des revenus d'infrastructure d'IA de 3 milliards de dollars de la part des hyperscalers au cours de l'année fiscale 26

** La société s'attend à ce que les revenus de l'exercice 26 se situent entre 60,2 et 61 milliards de dollars, contre une projection antérieure de 59 à 60 milliards de dollars

**Au moins quatre maisons de courtage augmentent les objectifs de cours de l'action

** JP Morgan déclare que "bien que la toile de fond macroéconomique soit restée agitée, nous pensons que la dynamique de Cisco avec les commandes des clients d'entreprise renforcera davantage l'argumentaire autour d'un cycle robuste de rafraîchissement du campus"

** 15 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver"; leur prix médian est de 80 $ - LSEG ** A la dernière clôture, CSCO a gagné près de 25% depuis le début de l'année, contre environ 21% pour l'indice Nasdaq 100

.NDX .

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
73,9600 USD NASDAQ +3,14%
NASDAQ 100 INDEX
25 517,33 Pts Index Ex -0,06%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo Google
    Union Européenne: Google visé par une enquête pour sa politique anti-spam
    information fournie par Reuters 13.11.2025 12:44 

    La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    "Trump savait à propos des filles" : l'affaire Epstein encore relancée
    information fournie par AFP 13.11.2025 12:39 

    Donald Trump "savait à propos des filles" dont abusait le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, et a même "passé plusieurs heures" avec l'une d'elles, affirment des emails du financier new-yorkais publiés mercredi, énième rebondissement d'un scandale qui ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 13 novembre 2025
    information fournie par AOF 13.11.2025 12:28 

    (AOF) - Casino (+13,09%, à 0,3092 euro) L'action Casino est particulièrement recherchée, soutenu par l'effervescence qui entoure le secteur de la grande distribution. Carrefour a annoncé l'arrivée au sein de son capital de la famille Saadé, à hauteur de 4%. "Le ... Lire la suite

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Rolls Royce propulsé par ses moteurs d'avion
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 12:25 

    Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a assuré jeudi que la demande pour ses moteurs d'avions propulsera ses bénéfices annuels et poursuit en parallèle le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, dont le premier exemplaire britannique sera ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank