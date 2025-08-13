Cisco prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cisco Systems CSCO.O a prévu un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street pour le premier trimestre mercredi, le boom de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande de ses équipements de réseau par les clients du cloud. L'entreprise s'attend à ce que son chiffre d'affaires se situe entre 14,65 et 14,85 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 14,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.