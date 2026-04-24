Cisco présente un commutateur capable de connecter des ordinateurs quantiques de différents types

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur la date à laquelle les premières utilisations pourraient arriver dans le paragraphe 6) par Stephen Nellis

Cisco Systems CSCO.O a présenté jeudi une puce de commutation qui, selon elle, sera capable de connecter des ordinateurs quantiques de différents types, une nouvelle étape dans ses efforts pour connecter à terme un internet de machines quantiques de la même manière que ses équipements connectent l'internet existant.

Comme d'autres grandes entreprises technologiques telles que Google d'Alphabet GOOGL.O et IBM IBM.N , Cisco développe une technologie pour les ordinateurs quantiques, qui peuvent résoudre des problèmes que les ordinateurs existants ne peuvent pas résoudre. Mais plutôt que de se lancer dans la fabrication de son propre ordinateur, Cisco travaille avec une série d'acteurs pour connecter leurs machines entre elles.

Les ordinateurs quantiques sont aujourd'hui construits à l'aide de diverses techniques: certains frappent des atomes de rubidium suspendus dans le vide à l'aide de lasers, d'autres utilisent des supraconducteurs refroidis à un niveau proche du zéro absolu.

Vijoy Pandey, premier vice-président et directeur général d'Outshift, le groupe d'incubation et de technologies émergentes de Cisco, a déclaré que les chercheurs en quantique pensent que chacune de ces approches pourrait avoir des atouts valables à l'avenir, et que le commutateur de Cisco, qui fonctionne à température ambiante et à l'aide de câbles à fibre optique de télécommunications standard, permet de passer de l'une à l'autre.

"Vous pouvez parler n'importe quelle langue", a déclaré M. Pandey.

Alors que les grands réseaux d'ordinateurs quantiques ne devraient pas voir le jour avant les années 2030, le commutateur de Cisco pourrait avoir des applications plus immédiates dans le domaine de la sécurité, a déclaré Jeetu Patel, président et directeur des produits de Cisco. Bien que la puce dévoilée jeudi soit un prototype, certaines utilisations précoces pourraient voir le jour d'ici trois ans, a déclaré M. Patel.

Le principe fondamental de la mécanique quantique est que l'information peut exister dans plus d'un état jusqu'à ce qu'elle soit mesurée - le célèbre chat malchanceux de Schrödinger, par exemple, pouvait être à la fois vivant et mort jusqu'à ce que la boîte soit ouverte pour le vérifier.

Le commutateur de Cisco peut connecter plusieurs capteurs quantiques, qui sont disponibles aujourd'hui, dans un réseau formant ce que l'on appelle un état enchevêtré. Si un pirate informatique - ou, de plus en plus, un agent d'intelligence artificielle malveillant contrôlé par des pirates informatiques - était présent sur le réseau et écoutait les conversations, les capteurs quantiques le détecteraient car l'état d'enchevêtrement s'effondrerait en raison de la collecte d'informations.

"Si vous pouvez commencer à détecter les comportements de ce qui se passe sur le réseau grâce à un commutateur quantique, cela change presque entièrement votre position de défense", a déclaré M. Patel.