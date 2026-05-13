Cisco porté par l'explosion des commandes liées à l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 22:45
Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 12% sur un an, tandis que le bénéfice net a atteint 3,37 milliards de dollars contre 2,49 milliards un an plus tôt. Pour le quatrième trimestre fiscal, Cisco prévoit un bénéfice ajusté compris entre 1,16 et 1,18 dollar par action ainsi qu'un chiffre d'affaires allant de 16,7 à 16,9 milliards de dollars, des niveaux supérieurs aux attentes du marché. Le groupe indique avoir déjà enregistré cette année 5,3 milliards de dollars de commandes provenant des hyperscalers et des infrastructures d'intelligence artificielle.
Cisco a relevé son objectif annuel de commandes liées à l'IA à 9 milliards de dollars, contre 5 milliards précédemment, et prévoit désormais 4 milliards de dollars de revenus sur ce segment. Longtemps considéré comme en retrait dans la course aux centres de données pour l'IA, le groupe bénéficie désormais d'un regain d'intérêt des investisseurs. Au cours du trimestre, Cisco a également présenté de nouveaux commutateurs et routeurs utilisant sa nouvelle génération de processeurs réseau. Les revenus de son activité réseau ont bondi de 25% à 8,82 milliards de dollars, tandis que ceux de la cybersécurité sont restés stables autour de 2 milliards.
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