Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cisco: partenariat avec Wipro dans la 5G privée information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 16:14









(CercleFinance.com) - L'indien Wipro a annoncé mercredi qu'il prévoyait de lancer en partenariat avec l'américain Cisco une offre managée de réseau 5G privé 'en tant que service'.



Le spécialiste de la sous-traitance informatique explique que la solution vise à permettre aux entreprises de tirer de meilleurs résultats de leurs infrastructures LAN, WAN ou 'cloud' grâce à l'intégration de la 5G.



'La 5G privée permet déjà d'assurer la connectivité dans de nombreux cas d'utilisation dans les usines, les centres logistiques, les universités et les campus d'entreprises, mais aussi dans les salles de spectacle et les hôpitaux', rappelle-t-on chez Cisco.



L'offre commune de Wipro et Cisco consistera à associer le savoir-faire de l'équipementier américain dans l'Internet des objets (IoT) que ce soit dans les capteurs, les logiciels ou les tableaux de suivi.



En revanche, c'est Wipro qui développera et gérera la plateforme pour le compte des clients, sachant que le groupe indien a également prévu de mettre en place un 'lab' dédié consacré à la démonstration des applications possibles de la technologie.





Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +0.15%