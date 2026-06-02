Cisco lance des outils logiciels destinés à protéger les systèmes informatiques contre les agents IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Cisco Systems CSCO.O a annoncé mardi une nouvelle suite d'outils logiciels que les entreprises peuvent utiliser pour constituer leur propre armée de robots, appelés agents IA, afin de protéger leur infrastructure informatique contre les menaces de cybersécurité.

L'annonce de Cisco intervient alors qu'Anthropic s'apprête à lancer son modèle Mythos dans les semaines à venir , un outil d'IA dont certains experts craignent qu'il puisse être utilisé par des pirates informatiques pour intensifier les cyberattaques.

Cisco Cloud Control, comme l'entreprise appelle ce système, est conçu pour permettre aux entreprises et aux gouvernements de créer et de gérer des agents IA qui surveilleront leurs systèmes et bloqueront et élimineront les pirates informatiques, entre autres fonctions. Les menaces de cybersécurité provenant de plus en plus d'essaims d'agents IA agissant pour le compte de pirates humains, les responsables informatiques doivent riposter de la même manière, ont déclaré des dirigeants de Cisco à Reuters.

"On ne peut plus agir à l'échelle humaine", a déclaré à Reuters DJ Sampath, vice-président senior et directeur général des logiciels et plateformes d'IA chez Cisco. "D'un point de vue opérationnel, cela doit se faire à l'échelle des machines."

Pour développer rapidement ces agents de défense IA, Cisco estime que ses clients souhaiteront utiliser des outils de codage IA. L’entreprise a également lancé une place de marché de type "app store" où les entreprises peuvent choisir parmi des outils de codage, le premier proposé étant Codex d’OpenAI, qui sera directement intégré à la plateforme Cloud Control. M. Sampath a indiqué que Cisco prélèverait une commission sur les ventes réalisées via la plateforme, mais n’a pas encore déterminé le montant exact.

"Nous sommes en train d’étudier les aspects économiques. Vous pouvez vous attendre à ce que nous ayons des conditions économiques qui nous soient favorables, car il faut des sommes non négligeables pour pouvoir exploiter tous ces éléments", a déclaré M. Sampath.

Le logiciel Cloud Control sera disponible en Amérique du Nord dès mardi, et la place de marché pour les outils tiers sera lancée au second semestre 2026, a précisé M. Sampath.