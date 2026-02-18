Cisco et Qunnect construisent un réseau quantique utilisant les câbles à fibres optiques de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Cisco Systems CSCO.O et la start-up Qunnect ont annoncé mercredi qu'ils avaient construit et exploité un réseau quantique entre Brooklyn et Manhattan à New York, qui envoie des signaux sur des câbles de fibre optique réels et qui fonctionne aussi bien que les études en laboratoire.

L'expérience, qui a utilisé le matériel de Qunnect, basé à Brooklyn (New York), et le logiciel de Cisco , a permis de résoudre certains problèmes clés liés à la construction de tels réseaux dans les centres de données et les villes existants.

Les ordinateurs quantiques exploitent la physique quantique pour effectuer des calculs qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs classiques, mais ils nécessitent souvent un équipement de refroidissement cryogénique encombrant.

Noel Goddard, directeur général de Qunnect, a déclaré que l'approche de l'entreprise ne nécessite un refroidissement cryogénique qu'au niveau d'un hub central, tandis que les autres centres de données connectés au hub peuvent utiliser des équipements à température ambiante.

Les ordinateurs et réseaux quantiques sont normalement sensibles à la moindre vibration du monde qui les entoure, mais un document de recherche publié par Cisco et Qunnect indique que la technologie de la startup - en particulier des dispositifs appelés contrôleurs automatiques de polarisation - permet de maintenir le réseau quantique intact sur un tronçon de câble à fibre optique de 17,6 kilomètres (10.9 mile).

"Elle corrige les problèmes du monde réel", a déclaré M. Goddard, notant que "les centres de données ont ces dizaines de kilomètres de fibre, et ils passent par toutes sortes de panneaux de connexion différents, toutes ces choses qui font que cela ressemble à un nid de rats"

Ramana Kompella, vice-président et directeur de Cisco Research, a qualifié l'expérience de "fondamentale" pour l'objectif de Cisco qui est de connecter un jour des ordinateurs quantiques à l'intérieur d'un centre de données, puis de connecter ces centres de données quantiques à un internet quantique .

À court terme, des réseaux quantiques pratiques pourraient être utilisés dans des domaines tels que l'échange d'actions, a déclaré M. Kompella.

Une technique quantique appelée "téléportation" peut permettre à des ordinateurs physiquement séparés de partager des informations instantanément, au lieu de prendre quelques millisecondes pour déplacer des informations à la vitesse de la lumière.

"Les ordinateurs de transactions qui sont à des dizaines de kilomètres de distance et qui veulent prendre une décision coordonnée ou vendre ou acheter des actions, sans se heurter aux limites de la vitesse de la lumière que l'on rencontre habituellement. Les réseaux d'intrication quantique peuvent vraiment aider", a déclaré M. Kompella.