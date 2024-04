Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cisco: en tête du Dow, propos positifs de Deutsche Bank information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - Cisco se distingue mardi à la Bourse de New York, en réaction à des commentaires positifs de Deutsche Bank, qui a décidé de faire du titre de l'équipementier de réseaux une 'idée d'achat'.



Un peu plus d'une demi-heure après l'ouverture, l'action du groupe californien gagne 1,4%, signant la meilleure performance d'un indice Dow Jones en repli de 0,1% au même moment.



L'intermédiaire met en avant le sentiment de marché déprimé autour du titre, suite à deux révisions d'objectifs, ainsi que sa valorisation bon marché, qui fait apparaître une décote de 35% par rapport à celle de l'indice S&P 500.



Deutsche Bank souligne que l'action se traite actuellement sur la base d'un PER de 12x pour 2025, contre 19x pour le S&P, un niveau inférieur de 35% à sa moyenne historique.



S'il note que l'acquisition de Splunk ne va pas changer la donne, l'analyste estime que l'opération pourrait réserver quelques bonnes surprises et se dit positif avant la réunion d'investisseurs du mois de juin, ce qui l'incite à relever légèrement son objectif de cours sur le titre, qui passe de 51 à 52 euros.





