Cisco en hausse après qu'UBS a relevé son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipements de communication Cisco CSCO.O ont augmenté de 1,6 % à 74,24 $

** La maison de courtage UBS relève son objectif de cours pour CSCO de 74 $ à 88 $

** UBS s'attend à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'exercice 26 dépasse la fourchette de 4 à 6 % et à ce que la croissance se poursuive à un rythme soutenu au cours de l'exercice 27, grâce à la force de l'intelligence artificielle, la société ayant obtenu plus de 2 milliards de dollars de commandes d'intelligence artificielle de la part d'exploitants de sites Web, tout en se rapprochant de 1 milliard de dollars de commandes liées aux entreprises et aux États souverains

** En outre, CSCO lance une nouvelle plateforme informatique "Cisco Unified Edge", , qui exécutera des charges de travail d'IA dans des entités locales telles que les magasins de détail, les usines et les établissements de soins de santé

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 24 % cette année