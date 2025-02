Cisco: dividende et rachats d'actions accrus information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Cisco Systems fait part d'une hausse de 3% de son dividende trimestriel à 0,41 dollar par action, ainsi que d'une augmentation de 15 milliards de dollars de son autorisation de rachats d'actions.



Pour son deuxième trimestre 2024-25, le fournisseur de technologies de réseaux a gagné un BPA ajusté en hausse de 8% à 0,94 dollar, pour des revenus en croissance de 9% à 14 milliards, dépassant dans les deux cas les bornes hautes de ses fourchettes-cibles.



'Splunk continue de performer en ligne avec nos attentes en termes de revenus, et s'est montré relutif sur notre BPA ajusté du deuxième trimestre, soit plus tôt que ce que nous attendions', met en avant le CFO Scott Herren.



Pour l'exercice en cours, Cisco table désormais sur un BPA ajusté (non GAAP) de 3,68 à 3,74 dollars et sur des revenus de 56 à 56,5 milliards, à comparer à des fourchettes-cibles précédentes de 3,60-3,66 dollars et de 55,3-56,3 milliards.





