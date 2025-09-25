Cisco déploie un logiciel visant à connecter un nuage d'informatique quantique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Cisco CSCO.O a annoncé jeudi un nouvel outil logiciel visant à rassembler les ordinateurs quantiques de différents fabricants dans un nuage unique, facilitant ainsi le développement d'applications utiles.

De grandes entreprises technologiques telles que Microsoft MSFT.O , IBM IBM.N et Google GOOGL.O investissent dans la construction de leurs propres ordinateurs quantiques, qui utilisent les propriétés de la physique quantique pour résoudre des problèmes informatiques difficiles plus rapidement que les machines classiques. Cisco, l'un des principaux fournisseurs d'équipements de réseau pour ces machines classiques, s'est engagé dans une voie différente, visant à créer une nouvelle catégorie de puces de réseau pour connecter les machines quantiques entre elles.

Outre les puces de réseau quantique, Cisco travaille également sur le logiciel qui sera nécessaire pour connecter les machines quantiques entre elles. L'outil annoncé jeudi, que Cisco a déclaré pourra être téléchargé la semaine prochaine, vise à analyser un problème d'informatique quantique et à le répartir entre différentes machines, y compris des machines qui utilisent des approches fondamentalement différentes pour réaliser l'informatique quantique.

Les grandes entreprises technologiques et les start-ups se livrent toujours une concurrence acharnée pour déterminer quel type d'ordinateur quantique fonctionnera le mieux, mais Cisco vise à prendre les problèmes que les développeurs de logiciels veulent résoudre, à les diviser et à les assigner à n'importe quel type d'ordinateur qui pourrait être le mieux adapté à cette partie du problème.

"En tant que client, en tant que développeur d'algorithmes quantiques, vous ne devez pas vous inquiéter des types de technologies existants", a déclaré à Reuters Vijoy Pandey, vice-président principal de l'incubateur d'innovation Outshift de Cisco. "Nous nous occuperons de cette complexité."