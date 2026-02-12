Cisco chute, la baisse des marges et les coûts des mémoires éclipsant les commandes importantes

12 février - ** Les actions de Cisco CSCO.O chutent de 8% avant le marché, la baisse de la marge éclipsant la forte demande

** La marge brute ajustée du 2ème trimestre est tombée à 67,5%, en dessous de l'estimation de 68,14%, affectée par l'augmentation des coûts de la mémoire

** Les analystes de Piper Sandler ont déclaré que "les préoccupations liées aux composants éclipsent un bon trimestre", ajoutant que la pression sur les marges due à la mémoire et la faiblesse continue de la sécurité ont maintenu la barre haute, même si l'infrastructure de réseau et d'IA "s'est extrêmement bien comportée"

** Le directeur général Chuck Robbins a déclaré que Cisco avait augmenté les prix et resserré les contrats de partenariat pour suivre les fluctuations plus rapides des coûts de la mémoire, et qu'il s'attendait à ce que les marges s'améliorent au cours de l'exercice 27

** Cisco prévoit maintenant des revenus de 61,2 à 61,7 milliards de dollars pour l'exercice 26, aidés par un pipeline d'IA robuste et une activité de rafraîchissement précoce des campus

** Les commandes d'IA ont atteint 2,1 milliards de dollars, contre 1,3 milliard de dollars au trimestre précédent

** Depuis le début de l'année, les actions ont augmenté de 11 %