Cisco: bien orienté après des trimestriels solides information fournie par Cercle Finance • 17/08/2023 à 15:44

(CercleFinance.com) - Cisco Systems prend plus de 4% en début de séance à Wall Street, au lendemain de la publication par le géant des technologies de réseaux de résultats meilleurs que prévu pour son dernier trimestre 2022-23, et accompagnés de perspectives solides.



Le groupe a dévoilé un BPA non-GAAP en augmentation de 37% à 1,14 dollar pour un chiffre d'affaires en croissance de 16% à 15,2 milliards de dollars, dépassant ainsi des consensus qui étaient de 1,06 dollar et 15,05 milliards respectivement, selon Jefferies.



Affichant ainsi un BPA ajusté de 3,89 dollars et des revenus de 57 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Cisco a indiqué tabler sur des fourchettes-cibles de 4,01-4,08 dollars et de 57-58,2 milliards pour son année comptable 2023-24.



S'il reconnait que les objectifs 2023-24 se sont révélés légèrement sous les consensus, Jefferies les considère néanmoins comme 'solides, en particulier au vu des craintes que le groupe ait considérablement réduit ses attentes'.



Jugeant en outre 'raisonnables et incrémentalement positifs' les propos de la direction sur l'environnement macroéconomique, le broker réaffirme sa recommandation 'achat' sur Cisco avec un objectif de cours relevé de 54 à 59,5 dollars.