Cisco: abaissement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Cisco Systems a abaissé mercredi soir ses objectifs pour l'ensemble de son exercice 2023-24, n'attendant plus qu'un BPA non-GAAP entre 3,87 et 3,93 dollars, ainsi que des revenus entre 53,8 et 55 milliards de dollars.



Le géant des technologies de réseaux explique avoir observé sur le trimestre écoulé un ralentissement des commandes de nouveaux produits, ses clients se concentrant actuellement sur l'installation de produits dans leurs environnements, selon lui.



Sur son premier trimestre comptable, il a vu son BPA non-GAAP augmenter de 29% à 1,11 dollar, pour des revenus en croissance de 8% à 14,7 milliards, portés par des investissements des clients dans des domaines comme l'IA générative, le cloud ou la sécurité.





