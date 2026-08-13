Cisco à la peine, les prises de commandes des hyperscalers déçoivent

Cisco reculait très nettement ce jeudi en Bourse après avoir fait état hier soir de nouvelles commandes jugées décevantes auprès des grands fournisseurs d'infrastructures de centres de données (hyperscalers) alors même que le groupe a fait mieux que prévu sur son 4ème trimestre fiscal.

Le spécialiste américain des équipements de réseau, de la cybersécurité et des infrastructures pour centres de données a dévoilé mercredi soir, après la clôture des marchés américains, un chiffre d'affaires de 17,25 MdsUSD au titre de son 4ème trimestre fiscal, en hausse de 18% sur un an, contre 16,84 MdsUSD attendus.

Son bénéfice ajusté par action atteint 1,22 dollar, contre 1,17 dollar anticipé par le consensus.

La progression reste largement alimentée par les activités de réseau, dont les ventes ont augmenté de 28%, mais elle devient plus large puisque la cybersécurité progresse de 14% et les solutions de collaboration de 12%.

Cisco indique par ailleurs avoir enregistré 4 MdsUSD de commandes d'infrastructures liées à l'IA auprès des hyperscalers sur le seul trimestre, portant le total de l'exercice à 9,3 MdsUSD.

Le groupe californien prévoit désormais environ 7,5 MdsUSD de revenus issus de ces infrastructures en 2027, contre environ 4 MdsUSD en 2026.

Des prévisions déjà intégrées dans les cours

Cette dynamique intervient dans un environnement favorable pour les grands groupes technologiques, qui continuent d'accroître leurs dépenses pour accompagner le développement de l'IA.

"Le marché considère cependant que c'est un peu juste, voire assez prudent", réagissent les analystes de Jefferies.

Pour l'exercice 2026/2027, le groupe vise un chiffre d'affaires compris entre 72,2 et 73,4 MdsUSD et un bénéfice ajusté par action de 5,05 à 5,11 dollars.

Si les prévisions annuelles dépassent les attentes, les investisseurs semblaient surtout retenir la déception liée aux perspectives de revenus liés à l'IA auprès des grands exploitants de centres de données (data centers).

"Il est vrai que la dynamique au niveau du chiffre d'affaires s'accélère", observent les analystes de DZ Bank. "Cependant, nous estimons que cette évolution est en grande partie intégrée dans une valorisation historiquement élevée", ajoute la banque allemande, qui maintient en conséquence sa recommandation "conserver" sur l'action avec une valeur intrinsèque de 30 dollars.

Suite à cette publication, le titre décrochait de 7,8% à moins de 114,2 dollars, à comparer avec un gain de 0,8% pour le S&P 500. Il affiche encore un gain de plus de 48%.