CIS améliore sa marge d'EBITDA au premier semestre
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 11:00

CIS (Catering International Services) publie un résultat net part du groupe en progression de 145,9% à 4 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, avec une marge d'EBITDA améliorée de 1,8 point à 8,1% du chiffre d'affaires.

'La contribution croissante des nouveaux contrats et l'impact des plans de performance se traduisent par une bonne maîtrise de la structure de charges opérationnelles', explique le groupe de gestion de bases-vie.

CIS a vu son chiffre d'affaires progresser de 19,8% à taux de change constant, à 238,9 MEUR, avec une activité portée par la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique, en Eurasie et des renégociations contractuelles.

CIS affirme que ses plans de performance ciblés associés à la montée en puissance des contrats récents permettront d'améliorer sa profitabilité sur l'ensemble de 2025. Il ajoute viser désormais, à moyen terme, le cap des 500 MEUR de chiffre d'affaires.

Valeurs associées

CIS (CATERING INTL SERVICES)
11,5500 EUR Euronext Paris +6,94%
