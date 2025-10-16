CIS a connu une accélération de la croissance de ses revenus au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, CIS a vu la croissance de son chiffre d’affaires accélérer avec une progression de 12,5%, à 121,6 millions d’euros, contre une hausse de 9,2%, à 118 millions d’euros, sur les trois mois précédents. Sur la période de juillet à septembre, le spécialiste de la gestion de bases-vie dans les environnements onshore et offshore les plus isolés a pu compter sur la montée en puissance de contrats majeurs en Afrique et en Eurasie. Sur les neuf premiers mois de l’année, les revenus s’élèvent à 358,1 millions d’euros, soit une augmentation de 16,5 %.

Catering International Services estime que le niveau de l'activité lui permet d'anticiper une croissance à deux chiffres sur l'ensemble de l'exercice 2025, et compte dépasser les 500 millions d'euros de revenus à moyen terme en ciblant prioritairement des grands projets dans les secteurs miniers, de l'énergie et des infrastructures. La bonne dynamique de croissance, associée à la poursuite des plans de performance, contribue au renforcement du profil de rentabilité de la société et lui permet d'envisager des opérations de croissance externe.

