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Circle, le géant des stablecoins, en hausse après avoir obtenu l'autorisation définitive des autorités de régulation pour créer une banque fiduciaire aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 juillet - ** Les actions de Circle ( CRCL.N ), le géant des stablecoins, progressent de 15,6% à 72,8 dollars avant l'ouverture du marché

** La société a reçu l'autorisation réglementaire définitive du Bureau du contrôleur de la monnaie des États-Unis pour créer une banque fiduciaire nationale

** Cette charte autorise CRCL à agir en tant que dépositaire de ses propres réserves et à détenir des actifs cryptographiques pour le compte de clients institutionnels

** Circle précise que cette autorisation place sa banque fiduciaire sous la supervision fédérale directe de l’OCC, le principal organisme de régulation des prêteurs et des banques fiduciaires nationales

** Sur 29 courtiers, 14 attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, 14 « conserver » et un « vendre fortement »; le cours cible médian est de 138 dollars – données LSEG

** À la clôture d’hier, l’action CRCL affichait une baisse de 20,5% depuis le début de l’année

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