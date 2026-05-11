Circle en hausse après avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, dans un contexte de demande croissante pour les stablecoins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** L'action Circle CRCL.N progresse de 2,2% à 116,22 $ avant l'ouverture du marché ** La société a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre et de ses revenus de réserve, grâce à l'adoption et à la circulation accrues de son stablecoin

** La volatilité des marchés et le conflit au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs à se détourner des cryptomonnaies au profit des stablecoins pour placer leur capital en début d'année

** La circulation de l'USDC a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente pour atteindre 77 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Le chiffre d'affaires total et les revenus de réserve ont progressé de 20% pour s'établir à 694 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action CRCL affichait une hausse de 43,3% depuis le début de l'année