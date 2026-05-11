 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Circle en hausse après avoir enregistré un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, dans un contexte de demande croissante pour les stablecoins
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 mai - ** L'action Circle CRCL.N progresse de 2,2% à 116,22 $ avant l'ouverture du marché ** La société a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre et de ses revenus de réserve, grâce à l'adoption et à la circulation accrues de son stablecoin

** La volatilité des marchés et le conflit au Moyen-Orient ont poussé les investisseurs à se détourner des cryptomonnaies au profit des stablecoins pour placer leur capital en début d'année

** La circulation de l'USDC a augmenté de 28% par rapport à l'année précédente pour atteindre 77 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. Le chiffre d'affaires total et les revenus de réserve ont progressé de 20% pour s'établir à 694 millions de dollars

** À la dernière clôture, l'action CRCL affichait une hausse de 43,3% depuis le début de l'année

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank