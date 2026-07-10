Circle bondit de 5% après avoir décroché son agrément bancaire fédéral

Circle franchit une étape importante dans l'institutionnalisation de l'USDC. L'émetteur américain de stablecoins et fournisseur d'infrastructures financières sur blockchain a reçu l'agrément définitif de l'Office of the Comptroller of the Currency pour créer Circle National Trust, une banque fiduciaire nationale placée sous supervision fédérale.

Contrairement à une banque commerciale, la nouvelle entité ne collectera pas de dépôts et n'accordera pas de crédits. Elle assurera d'abord la conservation d'actifs numériques pour Circle et ses filiales, avant de pouvoir servir un nombre limité de banques et d'institutions financières. A terme, elle pourrait également reprendre la gestion des réserves adossées à l'USDC, renforçant le contrôle du groupe sur une fonction aujourd'hui confiée à plusieurs partenaires.

Après l'adoption du GENIUS Act en juillet 2025, Circle transforme ainsi son avance réglementaire en avantage commercial auprès des institutions. La licence fédérale complète les partenariats noués avec BNY et Standard Chartered et devrait faciliter l'usage de l'USDC dans les paiements, la trésorerie d'entreprise et le règlement de transactions financières. L'enjeu n'est plus seulement d'émettre un dollar numérique, mais de devenir une infrastructure de règlement intégrée au système financier américain.

L'impact financier immédiat reste néanmoins limité, car fin mars, 77 MdsUSD d'USDC circulaient, en hausse de 28% sur un an, mais 653 des 694 MUSD de revenus trimestriels de Circle provenaient encore du rendement des réserves. L'agrément renforce donc surtout la crédibilité et le potentiel de distribution du groupe, sans réduire à court terme sa forte sensibilité aux taux américains.