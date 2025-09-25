 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cipher Mining bondit après la signature d'un accord de centre de données avec Fluidstack
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 12:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de Cipher Mining, mineur de bitcoin s et développeur de centres de données, ont bondi de 11 % à 15,68 $ avant la mise sur le marché ** CIFR annonce un accord de 10 ans sur les centres de données avec la plateforme cloud d'IA Fluidstack, représentant près de 3 milliards de dollars de revenus contractuels

** Dans le cadre de cet accord, CIFR fournira 168 mégawatts d'énergie d'ici septembre 2026

** Google GOOGL.O (Alphabet) garantira 1,4 milliard de dollars des obligations de location de Fluidstack et recevra des bons de souscription pour acheter environ 24 millions d'actions CIFR, soit une participation de 5,4 %

** 11 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 7,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CIFR a progressé de ~205 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
247,1400 USD NASDAQ -1,80%
BTC/USD
111 766,6148 USD CryptoCompare -1,59%
CIPHER MINING
14,1400 USD NASDAQ -0,07%
