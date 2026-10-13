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Cipher Digital recule suite à son projet d'émission d'obligations convertibles de 850 millions de dollars
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 14:42

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** Les actions de Cipher Digital CIFR.O reculent de 12,46 % à 11,38 dollars en pré-ouverture

** L'opérateur de centres de données spécialisés dans l'IA annonce un projet d'émission privée d'obligations convertibles de premier rang d'une valeur de 850 millions de dollars, arrivant à échéance en 2032

** Les obligations sont assorties d’un coupon de 0 %, ce qui signifie que CIFR ne versera aucun intérêt régulier sur cette dette

** Les acquéreurs initiaux disposent d’une option de 13 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 150 millions de dollars supplémentaires d’obligations – CIFR

** L'entreprise précise que le produit servira à financer des opérations de « capped call », l'investissement dans le projet Barber Lake, l'expansion des capacités de calcul haute performance (HPC) et les besoins généraux de l'entreprise

** Les opérations de « capped call » visent à réduire la dilution potentielle des actionnaires lorsque les nouvelles obligations seront converties en actions, sous réserve d’un plafond

** À la clôture d'hier, CIFR affichait une baisse de 11,92 % depuis le début de l'année

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