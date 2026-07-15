Cintas en hausse grâce à des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes

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15 juillet - ** L'action de la société de location d'uniformes Cintas Corp CTAS.O a progressé de 6,7 % à 196,69 dollars, son plus haut niveau depuis mars 2026

** CTAS prévoit un chiffre d’affaires annuel supérieur aux attentes , misant sur une demande résiliente pour ses uniformes en location et ses trousses de premiers secours, malgré l’incertitude macroéconomique persistante

** La société prévoit pour l'exercice 2027 un chiffre d'affaires compris entre 12,10 et 12,25 milliards de dollars, contre une estimation des analystes de 12,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle prévoit un bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'exercice compris entre 5,36 et 5,50 dollars par action, dont la valeur médiane correspond aux estimations de 5,43 dollars par action

** Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre, à 2,91 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 2,87 milliards de dollars

** CTAS affiche un bénéfice trimestriel de 1,26 dollar par action, dépassant les estimations de 1,24 dollar par action

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de près de 4 % depuis le début de l'année