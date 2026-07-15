Cintas en hausse après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel optimistes, grâce à une demande qui résiste bien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juillet - ** L'action de la société de location d'uniformes Cintas Corp CTAS.O a progressé d'environ 6 % à 194,95 dollars en début de séance

** CTAS prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux attentes , misant sur une demande résiliente pour ses uniformes en location et ses trousses de premiers secours, malgré l'incertitude macroéconomique persistante

** La société table sur un chiffre d’affaires pour l’exercice 2027 compris entre 12,10 et 12,25 milliards de dollars, contre des estimations des analystes de 12,08 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Elle table sur un bénéfice ajusté annuel compris entre 5,36 et 5,50 dollars par action, dont la valeur médiane correspond aux estimations de 5,43 dollars par action

** Le chiffre d'affaires de la société au quatrième trimestre , à 2,91 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 2,87 milliards de dollars

** CTAS afficheun bénéfice trimestriel de 1,26 dollar par action, dépassant les estimations de 1,24 dollar par action

** Compte tenu des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de près de 4 % depuis le début de l'année