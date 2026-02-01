Cinquième mois consécutif de baisse des ventes de véhicules BYD en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec détails)

Les ventes de véhicules de BYD 1211.HK 002594.SZ ont chuté de 30,1% en janvier par rapport à l'année précédente, le cinquième mois consécutif de baisse, alors que le fabricant chinois de véhicules électriques fait face à des incertitudes externes et à une concurrence acharnée au niveau national.

Le constructeur automobile a vendu 210 051 véhicules dans le monde le mois dernier, selon un rapport boursier publié dimanche. Le volume d'exportation des véhicules à énergie nouvelle s'est élevé à 100 482 unités pour le mois de janvier.

Sa production a baissé de 29,1 %, prolongeant une série de pertes qui a commencé en juillet de l'année dernière.

Dans son pays, BYD a lancé le mois dernier de nouvelles versions améliorées d'un certain nombre de modèles hybrides rechargeables dotés de batteries à longue autonomie, dans le but de renforcer l'attrait de ses modèles hybrides abordables.

Les ventes de voitures hybrides rechargeables, qui représentent plus de la moitié des ventes totales de voitures de BYD, ont chuté de 28,5 % en janvier, prolongeant une tendance après une chute de 7,9 % en 2025.

BYD a déclaré en janvier qu'elle visait 1,3 million de véhicules pour les livraisons à l'étranger cette année, ce qui suggère une augmentation de 24 % par rapport à 2025, mais est inférieur à un objectif antérieur de 1,6 million de véhicules que sa direction a déclaré à Citi lors d'une réunion en novembre.

L'entreprise n'a pas donné les raisons de cette révision à la baisse.

Sa nouvelle usine de véhicules électriques en Hongrie devrait entrer en service cette année, et s'ajouter à ses usines au Brésil et en Thaïlande. Des usines d'assemblage sont également prévues en Indonésie et en Turquie.

Une hausse de 150,7 % des ventes à l'étranger a permis à BYD de détrôner Tesla TSLA.O en tant que premier vendeur mondial de VE l'année dernière, compensant la pression croissante sur son marché intérieur, notamment de la part de Geely GEELY.UL et de Leapmotor 9863.HK dans le segment des véhicules à bas prix.

BYD a atteint de justesse son objectif de ventes mondiales de 4,6 millions d'unités l'année dernière. Il n'a pas annoncé son objectif pour 2026.

Le plus grand marché automobile du monde devrait être confronté à une stagnation cette année, le gouvernement chinois réduisant les subventions pour le commerce des modèles à bas prix, ce qui pèse sur BYD et ses pairs qui misent sur les voitures à bas prix.