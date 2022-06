Cinq raisons d'acheter Sanofi

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

sanofi (crédit photo : Adobe Stock / )

Sanofi est notre champion national de la pharmacie. Sa capitalisation boursière (120Mds€) le positionne entre les deux groupes britanniques GSK et AstraZeneca, mais significativement en dessous des leaders suisses (ROCHE et NOVARTIS) et américains (Pfizer et Merck). Le groupe a fait pale figure pendant la crise sanitaire, en ce sens qu'il n'a pas réussi à trouver dans les temps un vaccin contre le Covid, alors que c'est une de ses spécialités. Les sociétés plus agiles, et surtout utilisant l'innovation fondée sur l'ARN messager, ont damé le point à Sanofi. C'est ce qui explique la contreperformance majeure du cours de l'action en 2020. Depuis, le ciel s'est éclairci pour Sanofi, et nous avons identifié au moins 5 raisons pour l'acheter

1/ Sanofi, une valeur dollar. Sanofi partage avec ses grands compétiteurs européens, la caractéristique de réaliser une part importante de son chiffre d'affaires aux USA, autour de 40%. C'est le premier argument d'achat de ce groupe : c'est une valeur $, par un effet de conversion des bénéfices des filiales installées Outre Atlantique. Ainsi, puisque l'€ s'est déprécié de plus de 13% en une année, les bénéfices comptabilisés en $ aux USA valent …10% de plus après conversion en € !

2/ Sanofi, une valeur défensive. depuis le 24 février, sur les marchés d'actions en général, nous sommes malheureusement entrés dans une tendance baissière, et elle pourrait nous emmener bien plus bas, mais Sanofi pourrait beaucoup mieux se comporter que le marché. La première phase du cycle baisser correspond à la hausse des taux, qui a été particulièrement importante depuis 6 mois : les rémunérations de l'OAT 10 ans ont progressé de plus de 200 pb, soit la plus forte hausse depuis le krach obligataire de l'année 1994, il y a 28 ans. Sanofi est peu affectée pour deux raisons. Premièrement, son PER limité à moins de 12, ce qui en fait une valeur dont le multiple est peu sensible aux hausses de taux. Ce sont les actions de croissance, qui présentent un PER bien plus élevé, qui souffrent le plus de la hausse des taux. Deuxièmement, en termes de bénéfice, les charges financières de SANOFI n'ont représenté en 2021, que 4% de son EBIT, vs 20% en médiane pour les actions du SBF 120 : ses bénéfices futurs ne devraient pas souffrir beaucoup de la hausse des taux.

3/ Sanofi : un sentiment digital favorable. Depuis le mois de novembre 2021, le sentiment digital de Sanofi, reflet de la tonalité des documents sur Internet (discussions, blogs, actualités), s'est fortement amélioré. Cela montre que la « réputation digitale » de la société pharmaceutique est bonne, ce qui contribue à sa performance boursière.

Source : Factset, SESAMm et Valquant Expertyse

4/ Sanofi : la tendance des cours est haussière. C'est suffisamment rare pour le signaler : la tendance des cours de Sanofi demeure haussière. Peu d'actions partagent cette caractéristique, d'avoir un cours supérieur à leur moyenne mobile un an. Cette allure haussière ne devrait pas être remise en cause dans les prochains mois.

Source : Factset et Valquant Expertyse

5/ Enfin, Sanofi est très apprécié par les analystes financiers, qui lui ont attribué un cours objectif de 115€, soit plus de 20% supérieur au cours actuel….

Source : Factset et Valquant Expertyse

Pour toutes ces raisons, nous sommes à l'achat sur Sanofi.

Méthodologie de cette chronique mensuelle

Nous considérons qu'une action vit trois vies. Une vie fondamentale, une vie digitale et une vie de marché.

La vie fondamentale correspond aux développements de l'entreprise dans la sphère réelle. Elle se mesure par des métriques financières et comptables habituelles : le chiffre d'affaires, les résultats et les ratios de bilan qui permettent de savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Nous suivons en permanence le sentiment fondamental, qui est porté par les analystes financiers et reprend les prévisions de bénéfice et les données financières des actions en général.

La vie de marche correspond aux développements des cours de l'action. Classiquement, on caractérise cette vie boursière selon la tendance suivie : haussière ou baissière, selon l'évolution des cours de l'action et des volumes de transaction. Nous suivons en permanence le sentiment de marché, qui est porté par les investisseurs, et reprend des indicateurs simples de suivi de tendance.

La vie digitale de l'entreprise correspond à sa réputation digitale, que l'on peut mesurer en permanence en interprétant les contenus sur le web. Ainsi, dans des discussions, sur les forums ou sur les sites d'actualités, le nom de l'entreprise est évoqué, et les contenus associés sont connotés positivement ou négativement. Nous suivons en permanence le sentiment digital à partir des données alternatives fournies par notre partenaire SESAMm (volume d'activité et sentiment digital pour chaque action).

La réputation digitale : un nouvel indicateur de stock-picking.

Valquant Expertyse est un cabinet indépendant d'analyse et de recherche économique et financière.

SESAMm est une des entreprises leader des solutions de Big Data et d'Intelligence Artificielle appliquées à la gestion d'actifs.

Swiss Life Gestion Privée est un gérant d'actifs qui pratique une gestion de conviction non indicielle

Un partenariat entre ces trois sociétés permet à Valquant Expertyse de conseiller le fonds ESG Valeuroselect (ISIN : FR0010734046), géré par Swiss Life Gestion privée. Le processus de gestion du fonds utilise les indicateurs digitaux mis à jour par SESAMm, et contextualisé par Valquant Expertyse. C'est une méthodologie « d'analyse intégrée » qui est mise en œuvre par l'équipe de gestion de Swiss Life Gestion privée.