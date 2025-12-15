Cinq points à retenir : Un dernier effort

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de la première entrée avec le gel de l'UE et le procès de la Russie)

Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent pour un dernier effort afin d'obtenir un accord et de financer l'Ukraine avec l'argent russe gelé, tandis que les États-Unis publient des données sur le marché du travail et les ventes au détail qui étaient attendues depuis longtemps.

Par ailleurs, les banques centrales de la zone euro, du Japon, de la Grande-Bretagne, de la Norvège et de la Suède tiennent leur dernière réunion de l'année.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Yoruk Bahceli à Londres, Andy Bruce à Manchester, John O'Donnell à Francfort, Kevin Buckland à Tokyo et Lewis Krauskopf à New York.

1/ UNE ATTENTE DE LONGUE DATE

Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi pour trouver un accord sur l'utilisation de l'argent russe gelé sur le continent pour payer l'Ukraine.

L'enjeu est de taille: Les avoirs gelés sont la principale carte à jouer pour l'Europe afin d'avoir son mot à dire dans les pourparlers entre Washington et Moscou, qui négocient un règlement de la guerre en Ukraine .

L'idée est de puiser dans les quelque 210 milliards d'euros (245 milliards de dollars) d'actifs russes en Europe, dont la majeure partie est actuellement en liquide et bloquée principalement en Belgique, qui a intensifié son opposition au plan.

Vendredi, l'UE a décidé de geler pour une durée indéterminée les avoirs de la banque centrale russe détenus en Europe, levant ainsi un obstacle majeur à l'utilisation des liquidités pour aider l'Ukraine. Entre-temps, la banque centrale russe a intenté une action en justice pour obtenir 18 200 milliards de roubles (230 milliards de dollars) de dommages et intérêts de la part du dépositaire belge de titres Euroclear, qui détient la plupart des actifs gelés.

C'est un test pour l'Europe. Saura-t-elle surmonter ses divisions pour contrer le premier conflit armé majeur depuis des décennies?

Les investisseurs occidentaux, qui possèdent encore des dizaines de milliards d'actifs bloqués en Russie, qu'il s'agisse d'usines ou de liquidités, pourraient subir des retombées . Mais avec l'argent de l'Ukraine qui s'épuise et la sécurité du continent en jeu, les dirigeants européens n'ont pas beaucoup d'alternatives.

2/ MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS Le rapport sur l'emploi américain de novembre, retardé par la fermeture du gouvernement, mettra en lumière l'ampleur de l'affaiblissement du marché du travail , ce qui pourrait aider à déterminer la prochaine décision de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt.

Selon un sondage Reuters, le rapport de novembre sur les emplois non agricoles devrait faire état d'une faible création de 35 000 emplois. L'un des principaux rapports de données critiques , qui avait été retardé en raison de la fermeture du gouvernement fédéral pendant 43 jours, intervient après que la Fed a réduit mercredi les taux d'un quart de point pour une troisième réunion consécutive. Toutefois, les perspectives d'un nouvel assouplissement restent floues. D'autres données retardées doivent être publiées, notamment les ventes au détail d'octobre, également mardi, tandis que l'indice des prix à la consommation de novembre, jeudi, détaillera les tendances de l'inflation.

3/COMBIEN DE HAUSSES? Pour les acteurs du marché, une hausse des taux de la Banque du Japon le 19 décembre est pratiquement certaine, comme en témoigne la hausse des rendements des obligations d'État japonaises à deux ans qui ont atteint ce mois-ci des sommets en 18 ans. Ce qui se passera ensuite est moins évident . Certains économistes s'accordent à dire qu'au moins une augmentation supplémentaire d'un quart de point pour atteindre 1 % l'année prochaine pourrait être le taux final de ce cycle. Les faucons soutiennent que le taux directeur doit augmenter jusqu'à 1,5 % pour compenser la pression inflationniste exercée par le plan de relance du nouveau gouvernement , le plus important depuis la pandémie.

L'orientation de la politique monétaire et les messages qui l'accompagnent seront cruciaux pour le yen, qui continue de s'affaisser malgré les sommets historiques atteints par les rendements obligataires. Les pays du G10, comme le Canada et l'Australie, s'étant montrés plus restrictifs ces derniers temps, la dynamique des opérations de portage sur le yen, qui dépriment la monnaie, devrait s'intensifier en 2026.

4/ PAS DE TRÊVE DE NOËL

La réunion de la Banque centrale européenne de jeudi était censée être un farniente d'avant Noël. Mais elle est devenue beaucoup plus intéressante après que les investisseurs ont commencé à parier sur la possibilité d'une hausse des taux de la BCE, plutôt que sur une baisse l'année prochaine, après que la responsable politique Isabel Schnabel a déclaré que le prochain mouvement pourrait être plus élevé.

Ses propos n'étaient pas très surprenants de la part de la principale faucon de la banque et elle a même déclaré qu'une hausse n'interviendrait pas de sitôt. Toutefois, les données relatives à la croissance et à l'inflation, plus élevées que prévu, avaient déjà réduit les paris sur de nouvelles réductions depuis la dernière réunion de la BCE en octobre.

Ainsi, alors que les décideurs politiques maintiendront probablement à nouveau les taux à 2 %, les marchés sont prêts à s'emparer de tout ce que Christine Lagarde, chef de la BCE, dira au sujet des perspectives.

Les banques centrales de Suède et de Norvège devraient également maintenir leurs taux jeudi.

5/ UNE AFFAIRE QUI N'EST PEUT-ÊTRE PAS GAGNÉE D'AVANCE Une baisse des taux en décembre de la part de la Banque d'Angleterre semble être une quasi-certitude, selon un sondage Reuters, mais des questions sur la trajectoire pour 2026 devraient subsister après l'annonce de jeudi.

Les marchés financiers estiment actuellement qu'il y a environ 90 % de chances que les taux soient ramenés de 4,0 % à 3,75 %, bien qu'un mauvais chiffre d'inflation mercredi puisse encore changer la donne.

Le mois dernier, le comité de politique monétaire a voté le maintien du taux directeur par 5 voix contre 4. Quel que soit le résultat de jeudi, les divisions subsisteront jusqu'en 2026, d'après les commentaires des gouverneurs adjoints Clare Lombardelli et Dave Ramsden.

Alors que Clare Lombardelli a évoqué l'idée d'atteindre la fin du cycle d'assouplissement de la BoE, Dave Ramsden a déclaré que des réductions graduelles des taux d'intérêt restaient appropriées.