Cinq pays de l'UE réclament une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie

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* Les ministres d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, du Portugal et d'Autriche envoient une lettre

* Les entreprises doivent contribuer à "alléger le fardeau qui pèse sur le grand public"

* L'UE envisage des mesures de crise ciblées

* L'association allemande de l'industrie rejette cette initiative

(Mise à jour avec les commentaires de la Commission européenne aux paragraphes 9 et 10) par Andreas Rinke

Cinq pays de l'Union européenne demandent une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie en réaction à la hausse des prix du carburant due à la guerre en Iran, selon une lettre des ministres des finances adressée à la Commission européenne et consultée par Reuters samedi.

Les ministres des finances de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de l'Autriche ont lancé un appel commun en faveur d'une taxe à l'échelle de l'UE dans une lettre datée de vendredi. Une telle mesure pourrait contribuer à financer l'aide aux consommateurs face aux prix élevés de l'énergie et constituerait un signal indiquant que "nous sommes unis et capables d'agir", ont-ils déclaré.

"Elle permettrait de financer une aide temporaire, en particulier pour les consommateurs, et de freiner la hausse de l'inflation, sans faire peser de charges supplémentaires sur les budgets publics", écrivent les ministres.

"Cela enverrait également un message clair selon lequel ceux qui profitent des conséquences de la guerre doivent faire leur part pour alléger le fardeau qui pèse sur le grand public", ont-ils ajouté.

Les prix du pétrole et du gaz ont grimpé en flèche depuis le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février, créant un choc similaire à la crise énergétique que l'Europe a traversée après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, même si les pays de l'UE s'approvisionnent aujourd'hui davantage en énergie provenant de sources renouvelables.

LA LETTRE SOULIGNE LES "DISTORSIONS DU MARCHÉ

Dans la lettre adressée à Wopke Hoekstra, commissaire européen chargé du climat, les ministres évoquent une taxe d'urgence similaire en 2022 pour faire face aux prix élevés de l'énergie.

"Etant donné les distorsions actuelles du marché et les contraintes fiscales, la Commission européenne devrait rapidement développer un instrument de contribution similaire à l'échelle de l'UE, fondé sur une base juridique solide, ont-ils écrit.

Un porte-parole de la Commission européenne a confirmé qu'elle avait reçu la lettre et qu'elle était en train de l'évaluer.

"Plus généralement, la Commission travaille en étroite collaboration avec les Etats membres sur d'éventuelles mesures politiques ciblées en réponse à la crise énergétique à laquelle l'Europe est actuellement confrontée", a déclaré le porte-parole.

La lettre ne donne aucun détail sur le niveau de la taxe sur les bénéfices exceptionnels que les ministres proposent, ni sur les entreprises auxquelles elle devrait s'appliquer.

L'Association allemande des carburants et de l'énergie, qui représente les raffineries et les stations-service, a déclaré que l'impression que les entreprises profitaient de manière injustifiée était inexacte et que rien ne justifiait une taxe sur les bénéfices exceptionnels.

"Notre objectif principal est de maintenir l'approvisionnement en carburants en Allemagne dans des conditions de plus en plus difficiles", a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courriel.

Le responsable de l'énergie de l'Union européenne a déclaré mardi qu'il envisageait de relancer les mesures de crise énergétique utilisées en 2022, y compris les propositions visant à réduire les tarifs du réseau et les taxes sur l'électricité.

L'UE a mis en place une série de mesures d'urgence en 2022, après que la Russie a interrompu ses livraisons de gaz. Ces mesures comprenaient un plafonnement des prix du gaz à l'échelle de l'UE, une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie et des objectifs visant à réduire la demande de gaz.

La forte dépendance de l'Europe à l'égard des importations de combustibles l'expose à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les prix mondiaux de l'énergie. Les prix du gaz en Europe ont augmenté de plus de 70 % depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l'Iran, le 28 février.

Dan Jorgensen, commissaire européen à l'énergie, a déclaré que Bruxelles était particulièrement préoccupée à court terme par l'approvisionnement de l'Europe en produits pétroliers raffinés tels que le kérosène et le diesel.