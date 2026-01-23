Cinq minutes : Une zone de sécurité au Groenland ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Avalez un comprimé contre le mal des transports, car le tourbillon va se poursuivre la semaine prochaine. La première réunion de l'année de la Fed sera très animée, les relations entre les États-Unis et l'Europe vacilleront, le Japon s'agitera, Apple, Microsoft, Meta, Tesla et Samsung publieront tous leurs résultats et les décisions relatives aux taux d'intérêt des marchés émergents se succéderont à un rythme effréné.

Marc Jones et Amanda Cooper à Londres, Lewis Krauskopf à New York et Gregor Stuart Hunter à Singapour vous présentent tout ce qu'il faut savoir sur ce qui fera bouger les marchés.

1/ZONE DE SÉCURITÉ AU GROENLAND?

Le président américain Donald Trump, l'Europe et l'Otan ayant pris du recul par rapport à leur précipice glacial au-dessus du Groenland, les marchés - à l'exception notable des amateurs d'or et des entreprises d'armement - espèrent que les tensions continueront à s'estomper.

Pour cela, ils voudront voir plus de détails tangibles sur " l'accord-cadre " que les parties ont conclu, et que la crise reste bien à l'écart des médias sociaux de Donald Trump.

Cela pourrait contribuer à ramener les marchés boursiers mondiaux à des niveaux record et freiner la ruée apparemment inarrêtable de l'or vers les 5 000 dollars l'once, même si, compte tenu de la façon dont l'année a commencé, cela pourrait simplement faire place à un autre point d'ignition géopolitique.

2/COMBATTRE LA FED

La Réserve fédérale tient sa dernière réunion de fixation des taux d'intérêt et, alors que Jerome Powell et consorts devraient maintenir les taux à leur niveau actuel mercredi, l'attention se portera tout autant sur les menaces qui pèsent sur l'indépendance de la banque centrale américaine, si chère à ses yeux.

Les investisseurs resteront bien sûr attentifs aux signaux indiquant que les taux pourraient bouger, mais ce sera la première fois que Jerome Powell tiendra une conférence de presse sur la Fed depuis la révélation, ce mois-ci, que l'administration Trump avait lancé une enquête sur sa rénovation du siège de la Fed, qui a coûté plusieurs milliards de dollars.

Jerome Powell a qualifié cette initiative de "prétexte" pour tenter d'exercer une plus grande influence sur les taux d'intérêt. Cette affaire vient également s'ajouter aux deux autres intrigues principales de la querelle sur l'indépendance: l'affaire de la Cour suprême des États-Unis sur la tentative de Donald Trump de renvoyer le gouverneur Lisa Cook et sa décision, qui n'a pas encore été annoncée , sur la personne qui succédera à Jerome Powell en tant que chef de la Fed en mai.

3/COMMENT MAGNIFIQUE?

Quatre des sept géants américains de la technologie dits "Magnificent Seven" (Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Meta, la maison mère de Facebook, META.O , Tesla TSLA.O d'Elon Musk), ainsi que le sud-coréen Samsung 005930.KS , publient leurs résultats la semaine prochaine.

Pour nombre d'entre elles, il s'agira de déterminer dans quelle mesure leurs dépenses massives - financées de plus en plus par l'endettement dans certains cas - dans la course mondiale à l'armement en matière d'IA s'avèrent payantes.

Il ne suffit plus de dépasser les prévisions. Les entreprises doivent les pulvériser et fournir des indications suffisamment audacieuses pour que les investisseurs se sentent à l'aise avec leurs valorisations stratosphériques.

Les troubles géopolitiques des deux dernières semaines mis à part, ce sont les poches du marché au-delà de l'IA qui se portent le mieux en ce moment. Les actionnaires de Mag 7, qui se sont habitués à des résultats spectaculaires, pourraient bien vouloir encore plus de magnificence.

4/JITTERS IN JAPAN

La campagne électorale va s'intensifier au Japon la semaine prochaine avant les élections anticipées du 8 février que la Première ministre Sanae Takaichi a convoquées pour tenter de resserrer son emprise sur le Parti libéral-démocrate au pouvoir.

Les promesses de Takaichi de relancer les dépenses et de suspendre la taxe sur les ventes de produits alimentaires pendant deux ans ont pesé sur le yen et les obligations d'État japonaises, à tel point que la ministre des finances Satsuki Katayama a dû appeler au calme cette semaine et que la Banque du Japon a laissé entrevoir une hausse de ses taux d'intérêt .

Les analystes craignent que le yen ne se soit détaché de son ancrage traditionnel - l'écart entre les taux d'intérêt à long terme japonais et américains - ce qui, avec le comportement erratique du marché obligataire , montre que les investisseurs sont désormais préoccupés par le ratio dette/PIB de 221 % du pays.

5/SURVEILLANCE

Les banques centrales des marchés émergents se réunissent la semaine prochaine et, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvements immédiats, il y aura de nombreux signaux à analyser alors que la tendance à la hausse pour les devises, la dette et les actions des pays émergents se poursuit.

Le Brésil, poids lourd de l'économie, devrait maintenir ses taux inchangés à 15 %, mais pourrait bien faire allusion à une baisse. Le Chili devrait être une copie presque conforme avec ses taux de 4,5 %. La Hongrie devrait maintenir ses taux à 6,5 % à l'approche d'élections cruciales. L'Afrique du Sud devrait rester à 6,75 % en raison de l'inflation élevée de l'électricité, bien qu'une réduction n'ait pas été complètement écartée.

Cependant, tout ne sera pas figé. La Colombie devrait réduire ses taux d'un quart à un demi-point, malgré les récentes augmentations de salaires, et le Ghana devrait réduire son taux de 300 points de base après avoir vu sa monnaie, le cedi, commencer à vaciller après sa ruée vers l'or au cours de l'année dernière.