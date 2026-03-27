Cinq minutes : Un trimestre pour les livres d'histoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés mondiaux arrivent à la fin d'un premier trimestre vertigineux, dominé par la géopolitique et maintenant par la guerre.

Le président américain Donald Trump a donné à Téhéran jusqu'au mois d'avril pour rouvrir le détroit stratégique d'Ormuz sous peine de voir son infrastructure énergétique détruite, ce qui signifie dix jours de plus à tenir en haleine pour les investisseurs qui devront également faire face à des données macroéconomiques majeures et aux premiers résultats trimestriels.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir, par Gregor Stuart Hunter à Singapour, Lewis Krauskopf à New York et Marc Jones, Sophie Kiderlin et Amanda Cooper à Londres.

1/TOUT, PARTOUT, EN MÊME TEMPS

Le premier trimestre s'achève, donnant aux traders l'occasion de faire le point et de réfléchir à ces quelques mois extraordinaires où les marchés financiers mondiaux ont été à la merci de la géopolitique.

La guerre en Iran a fait disparaître environ 7 000 milliards de dollars d'actions mondiales depuis qu'elle a éclaté. Les prix du pétrole et du gaz ont augmenté de près de 70 % et 85 %, respectivement, depuis le début de l'année. Soudain, les taux d'intérêt sont orientés à la hausse plutôt qu'à la baisse, et l'IA, gourmande en énergie, ne semble plus aussi évidente.

Même avant que le Moyen-Orient n'explose, les choses étaient animées. Il y a eu les interventions de Trump au Venezuela et au Groenland , ainsi que des bruits inquiétants sur le marché du crédit privé de haut vol . Le plongeon de 16 % de l'or ce mois-ci - qui était presque inarrêtable depuis le début de l'année 2025 - a également souligné qu'il y a de moins en moins d'endroits où se mettre à l'abri des problèmes de nos jours.

Vivement le T2, ou le report du T2? Avec les guerres qui font rage, les banques centrales qui pirouettent et quelques élections cruciales dans le calendrier , c'est peut-être la question qui se pose.

2/ BON MOMENT

Le mois de mars a été riche en événements marquants pour le marché pétrolier: le plus grand choc énergétique de l'histoire, la plus grande volatilité depuis le COVID et, la semaine dernière, l'un des plus grands revirements de prix jamais enregistrés.

Lorsque M. Trump a publié sur les réseaux sociaux, lundi, que les négociations avec Téhéran avaient été "constructives" et qu'il a laissé entendre que la fin des hostilités était en vue, le prix du pétrole a chuté de 15 % en l'espace de quelques minutes.

Ce qui était moins évident, c'était un pari d'environ 500 millions de dollars sur le prix du brut 15 minutes avant le message de M. Trump, constitué en grande partie d'ordres de vente alors que le pétrole était en hausse d'environ 2 % sur la journée et qu'il augmentait. On ne sait pas exactement qui a placé ce pari ni ce qui l'a incité à le faire. Ce qui est clair pour les traders à l'aube d'une nouvelle semaine pleine d'incertitudes, c'est qu'ils doivent rester alertes et attentifs à leurs fils d'information sur les médias sociaux.

3/ LA CROISSANCE DE L'EMPLOI EN LIGNE DE MIRE

Le rapport sur l'emploi américain du mois de mars offrira un aperçu crucial de la santé de l'économie, alors que les investisseurs évaluent les retombées de la flambée des prix de l'énergie.

Le rapport sur l'emploi du 3 avril devrait montrer que les effectifs mensuels ont augmenté de 48 000 personnes, selon un sondage Reuters. Le rapport de février, étonnamment faible , a pris Wall Street au dépourvu, avec une baisse de 92 000 emplois non agricoles et une augmentation du taux de chômage à 4,4 %.

Les investisseurs attendent de voir si la flambée des prix de l'énergie commencera à peser sur les dépenses de consommation et l'économie en général. L'incertitude concernant la guerre en Iran assombrit également les prévisions économiques de la Réserve fédérale, Wall Street ayant revu à la baisse les attentes concernant les réductions des taux d'intérêt américains cette année, alors que la flambée des prix du pétrole alimente les inquiétudes concernant l'augmentation de l'inflation .

Parmi les autres données américaines de la semaine à venir figurent les ventes au détail de février et les rapports sur l'activité manufacturière et des services.

4/ LES PUCES ET LES CREUX

Les données commerciales de la Corée du Sud pour le mois de mars, qui doivent être publiées mercredi, constitueront un premier indicateur de la manière dont l'économie mondiale résiste à la guerre et au choc qui en résulte pour les prix de l'énergie. L'économie coréenne, fortement exportatrice, , est un indicateur du commerce mondial et l'un des premiers à publier les données du mois d'avril.

La situation de son industrie manufacturière est encore plus intéressante que d'habitude, non seulement en raison de sa dépendance à l'égard des importations d'énergie du Moyen-Orient, mais aussi parce que ses puces DRAM, leaders mondiaux, sont d'une importance cruciale pour le secteur de l'intelligence artificielle - et qu'elles sont actuellement en pénurie. Et comme les niveaux de volatilité du Kospi restent élevés après les turbulences de ces dernières semaines, les investisseurs devraient être certains d'y jeter un œil attentif.

5/ RETOUR D'UNE INFLATION PASSÉE

L'inflation flash de la zone euro pour le mois de mars est attendue mardi. Après avoir longtemps oscillé autour de la barre des 2 %, la hausse des prix de l'énergie devrait maintenant faire augmenter l'inflation globale, comme ce fut le cas en 2022. La question est de savoir quelle sera l'ampleur et la durée de cette hausse de l'inflation.

Les premières données ne donnent pas une image très réjouissante. La croissance du secteur privé dans la zone euro a fortement ralenti en mars, les coûts des intrants ayant atteint leur niveau le plus élevé depuis plus de trois ans et les chaînes d'approvisionnement ayant été fortement perturbées.

Dans l'ensemble, les données économiques du mois de mars pourraient accentuer la pression sur la Banque centrale européenne pour qu'elle relève ses taux dès le mois prochain - ce qui semblait presque impensable avant la guerre en Iran, mais qui est désormais largement pris en compte par les marchés monétaires.