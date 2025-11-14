Cinq minutes : Résorber l'arriéré

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La tâche de résorber l'énorme arriéré de données américaines retardées par le shutdown commence, la société la plus précieuse du monde, Nvidia, publie ses résultats et de nouveaux chiffres sur l'inflation tiendront les banques centrales européennes en haleine.

En Asie, la politique fiscale de la nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, prend forme, et le Chili tient des élections en Amérique latine où les sondeurs prédisent un nouveau pas vers la droite.

Voici les prévisions de Dhara Ranasinghe et d'Amanda Cooper à Londres, de Kevin Buckland à Tokyo et de Lewis Krauskopf et Rodrigo Campos à New York.

1/ÉLIMINER LES RETARDS

Les statisticiens du gouvernement américain commencent à éliminer l'arriéré de données non publiées pendant la fermeture sans précédent de 43 jours de Washington .

En 2013, dernier arrêt ayant affecté le très important rapport sur les emplois non agricoles, les chiffres ont été publiés cinq jours après la réouverture du gouvernement.

Sur la base de ce calendrier, les traders pourraient obtenir les chiffres de septembre dans les prochains jours, notamment parce que la publication initiale était prévue pour le 3 octobre, quelques jours seulement après le début de la fermeture.

Les données privées qui ont été publiées suggèrent que le marché du travail continue de s'affaiblir. Cela plaide en faveur d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en décembre. Les autorités préviennent toutefois que certaines données ont pu être perdues à jamais , ce qui signifie que le brouillard économique pourrait mettre du temps à se dissiper.

2/L'IA EN PLEIN ESSOR

Le rapport trimestriel de Nvidia NVDA.O mercredi sera un test critique pour le commerce de l'IA de haut vol qui a commencé à faire quelques bruits de bafouillage au cours des dernières semaines.

Le mois dernier, le géant des semi-conducteurs est devenu la première entreprise au monde dont la valeur s'élève à 5 000 milliards de dollars . Il a perdu un peu de terrain depuis, mais avec une pondération stupéfiante de 8 % dans le S&P 500 et un poids important dans de nombreux indices mondiaux, il peut facilement faire basculer les marchés à lui tout seul.

Les prévisions de l'expert en IA et la perspective plus large de l'industrie auront des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème technologique. Elles vont soit atténuer, soit alimenter les inquiétudes persistantes des investisseurs qui pensent qu'il s'agit déjà de la prochaine grande bulle et ce, en dépit des bruits de bafouillage.

3/LES LEVIERS DU POUVOIR

Après avoir initialement laissé entendre qu'il laisserait la politique monétaire en grande partie à sa banque centrale, le nouveau gouvernement japonais signale maintenant une approche plus directe.

La Première ministre Sanae Takaichi cherche à relâcher les rênes budgétaires et demande instamment à la Banque du Japon de ralentir le relèvement des taux, tandis que la nouvelle ministre des Finances Satsuki Katayama affirme que l'inflation doit encore atteindre durablement l'objectif de 2 % fixé par la BoJ.

La banque semble toujours prête à relever ses taux en décembre, bien que le gouverneur Kazuo Ueda se soit montré prudent avant d'appuyer sur la gâchette. Les données sur les prix à la consommation prévues pour le 21 novembre devraient fournir des indices, mais il se pourrait bien que ce soit l'effondrement du yen qui en soit la clé.

Si sa faiblesse affecte les prix de l'alimentation et de l'énergie, politiquement sensibles, Takaichi pourrait n'avoir d'autre choix que d'accepter des hausses de taux rapides.

4/SITUATION CONFORTABLE

Il doit être agréable d'être la Banque centrale européenne en ce moment. Sa présidente Christine Lagarde affirme qu'elle se trouve "dans une bonne situation", les taux d'intérêt et les marchés monétaires étant passés en pilotage automatique , ce qui laisse présager qu'il n'y aura aucun mouvement l'année prochaine.

La semaine prochaine, les chiffres de l'inflation pour le mois d'octobre seront publiés, tant pour les pays individuels que pour la zone euro dans son ensemble. L'inflation de base des consommateurs était de 2,4 % en septembre, en hausse par rapport aux 2,3 % d'août, mais en baisse par rapport aux 2,7 % de septembre dernier.

Le chiffre global est resté autour de l'objectif de 2 % de la BCE pendant la majeure partie de l'année, cependant, et si la hausse de 5,5 % en 2025 de l'euro pondéré par les échanges commerciaux EUREER=ECBF commence à l'entraîner vers le bas à un moment donné, Francfort aurait une marge de manœuvre pour réduire à nouveau.

Mais pour l'instant, le jury n'a pas encore tranché.

5/CHILI CHAUD

Le Chili organise le premier tour de son élection présidentielle dimanche. Les sondeurs s'attendent à ce que la candidate de la coalition de gauche Jeannette Jara arrive en tête, mais à ce que la course bascule à droite lors du second tour dans un mois.

Les élections législatives concomitantes, où la droite et le centre-droit devraient obtenir de bons résultats, sont presque aussi importantes. Une victoire dans les deux chambres marquerait le premier résultat de ce type depuis les années 1950 et serait prisée par les investisseurs qui envisagent des réductions de l'impôt sur les sociétés si la droite remporte également la présidence.

Le peso s'est renforcé de près de 7 % depuis le début de l'année et les actions, exprimées en dollars et en pesos, ont grimpé de plus de 40 % - et le rallye pourrait facilement se poursuivre.

Le candidat de la droite dure Jose Antonio Kast et la conservatrice modérée Evelyn Matthei - tous deux favorables au marché - semblent avoir le plus de chances d'arriver en deuxième position dimanche. Toutefois, si le libertarien d'extrême droite Johannes Kaiser parvient à se qualifier pour le second tour contre Jara, la situation pourrait être différente.