Cinq minutes : Le brouillard de la guerre

L'aggravation du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran restera au centre des préoccupations des marchés financiers mondiaux la semaine prochaine.

Non seulement la guerre elle-même provoque des mouvements brusques dans les prix du pétrole, du gaz et du transport maritime mondial, mais des indicateurs normalement cruciaux - y compris les communiqués sur l'inflation américaine de mercredi et vendredi, compilés avant le début des hostilités - risquent d'être éclipsés.

Loin du Moyen-Orient, la Chine restera occupée par ses "deux réunions", tandis qu'en Amérique latine, la Colombie organise des élections législatives et des primaires présidentielles avant le scrutin présidentiel décisif de la fin du mois de mai.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés, par Amanda Cooper et Alun John à Londres, Lewis Krauskopf et Rodrigo Campos à New York, et Gregor Stuart Hunter à Singapour.

1/ LE BROUILLARD DE LA GUERRE

Le conflit au Moyen-Orient nous a malencontreusement rappelé à quel point un choc sur les prix de l'énergie peut survenir si rapidement. Depuis qu'Israël et les États-Unis ont lancé leur attaque contre l'Iran le 28 février, le pétrole a gagné près de 20 % LCOc1 , tandis que le gaz naturel européen

TFMBMc1 a augmenté de près de 60 %.

Certaines des transactions les plus populaires de l'année dernière - des actions des marchés émergents à l'argent et aux valeurs technologiques - se sont effondrées, les investisseurs s'empressant de couvrir les pertes subies ailleurs. Le dollar

=USD , qui a perdu près de 10 % de sa valeur en 2025, a augmenté par rapport à presque toutes les grandes devises, tandis que l'or XAU= a temporairement perdu son rôle de valeur refuge et a plutôt servi d'outil pour limiter les dégâts.

La plupart des investisseurs s'attendent à ce que le conflit ne dure que quelques semaines avant une résolution qui reste à définir. Mais le risque de surprise, dans un sens comme dans l'autre, est manifestement énorme.

2/ LES PRIX D'AVANT-GUERRE

Les traders recevront une double dose de données sur l'inflation américaine la semaine prochaine, alors que les troubles au Moyen-Orient soulèvent de nouveaux doutes sur les plans de réduction des taux de la Réserve fédérale et sur la résilience de l'économie dans son ensemble.

Les chiffres ne tiendront pas compte de la flambée des prix du pétrole et du gaz de cette semaine, bien sûr, mais ils devraient tout de même constituer une lecture intéressante.

L'indice des prix à la consommation de février devrait augmenter de 0,2 % sur le mois, selon un sondage Reuters, après une modération de l'inflation des loyers et - attendez-le - une essence moins chère qui a contribué à produire une lecture tiède en janvier .

L'autre indicateur sera publié vendredi avec l'indice des prix des dépenses de consommation des ménages (PCE) pour le mois de janvier. Pris ensemble, les rapports offriront un aperçu des tendances de l'inflation avant la réunion de la Fed plus tard en mars, même si les événements les ont presque certainement dépassés.

3/ PAS SI BIEN PLACÉ QUE ÇA

La France réunira les ministres des finances et les gouverneurs des banques centrales du G7 la semaine prochaine pour discuter de la crise au Moyen-Orient.

Les marchés suivront de près cette réunion, car ils craignent que la hausse des prix du pétrole et du gaz n'incite les grandes banques centrales à se montrer de nouveau plus restrictives.

La Banque centrale européenne en est un excellent exemple, , où les investisseurs considèrent désormais qu'une hausse des taux d'ici la fin de l'année est plus probable qu'improbable - un revirement brutal par rapport à la semaine dernière, lorsqu'une nouvelle baisse était encore envisagée 0#EURIRPR . Voilà pour la "bonne place" de la Présidente de la BCE Christine Lagarde.

Reflétant la rapide réévaluation du marché, le rendement allemand à deux ans sensible aux taux DE2YT=RR est en passe de connaître sa plus forte hausse hebdomadaire depuis un an. Pour les gilts britanniques GB2YT=RR , il s'agit de la plus forte hausse depuis fin 2024, les opérateurs pariant désormais que la Banque d'Angleterre ne sera pas en mesure de réduire ses taux ce mois-ci. 0#GBPIRPR

A surveiller également: Vendredi apporte une lourde liste de révisions des notes souveraines européennes, y compris pour l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La décision de la banque centrale turque sur le taux d'intérêt jeudi sera une décision serrée quant à une réduction ou un maintien des taux, étant donné les problèmes de la région voisine.

4/ LA CHINE RESTE OCCUPÉE

La semaine prochaine, la Chine fournira de nouveaux indices sur la santé de son économie.

Lundi, les données sur l'inflation de février seront publiées, suivies mardi par les chiffres du commerce pour les deux premiers mois de l'année. Les données sur les prêts pourraient également être publiées, bien que leur calendrier soit généralement fluctuant.

Les chiffres fourniront un contexte pour les décisions prises lors des "deux réunions" - la session annuelle de l'assemblée législative nationale, le Congrès national du peuple, et de l'organe consultatif politique suprême, la Conférence consultative politique du peuple chinois.

Cet événement de huit jours, qui s'est ouvert jeudi et se poursuit jusqu'au 12 mars, a probablement déjà produit son plus gros titre avec l'annonce d'un objectif de croissance de 4,5 à 5 %. Mais les données de la semaine prochaine mettront en évidence les difficultés rencontrées pour atteindre cet objectif.

5/ LA POSTURE PRÉ-ÉLECTORALE

La Colombie organise des élections législatives ce week-end, un scrutin considéré comme un indicateur précoce de la course à la présidence à la fin du mois de mai. Ce scrutin coïncide avec des primaires présidentielles interpartis qui devraient permettre de déterminer quels candidats ont le vent en poupe.

Les sondages suggèrent que la course à la présidence est en train de changer, le candidat de gauche Ivan Cepeda de la coalition au pouvoir Pacto Historico gagnant du terrain, tandis que l'outsider de droite Abelardo de la Espriella pourrait bénéficier d'un second tour au fur et à mesure que ses rivaux s'éloignent.

Pour les investisseurs, la question clé est de savoir comment le résultat pourrait influencer la capacité du prochain président à gouverner.

Un résultat divisé en mai maintiendrait probablement les marchés stables. Une plus forte dynamique de l'opposition pourrait soutenir le peso COP= et les obligations colombiennes, tandis que les gains de la gauche pourraient les faire basculer si les inquiétudes fiscales réapparaissaient.