Cinq minutes : Des pistes de ski suisses à la Cour suprême

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les marchés auront beaucoup à réfléchir au cours de la semaine à venir, alors que le début de janvier se poursuit à un rythme effréné, l'apparition du président américain Donald Trump au Forum économique mondial de Davos occupant le devant de la scène.

La bataille en cours pour le contrôle de la Réserve fédérale sera également portée devant la Cour suprême et la Banque du Japon se réunira, alors qu'une possible élection surprise se profile à l'horizon.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la semaine à venir sur les marchés financiers, par Amanda Cooper et Naomi Rovnick à Londres, Rae Wee à Singapour, Kevin Buckland à Tokyo et Lewis Krauskopf à New York.

DES BOTTES DE NEIGE SUR LE SOL

C'est le moment de l'année où les dirigeants politiques, les banquiers centraux, les milliardaires et les techniciens troquent leurs tableurs pour des bottes de neige et se rendent dans la station de montagne suisse de Davos, pour la 56e édition du Forum économique mondial. En plus de se familiariser avec le fameux système de badges à code couleur qui sépare les décideurs des autres, les délégués exploreront le thème de cette année, "Un esprit de dialogue", du 19 au 23 janvier. Mais l'attention principale sera portée sur Trump , qui prévoit de participer en personne, après s'être adressé au forum l'année dernière par liaison vidéo, juste après le début de son second mandat. Il a déclaré que son discours porterait sur les propositions en matière de logement et d'accessibilité.

Mais tout le monde sera à l'affût des nouvelles du président, qu'il s'agisse de géopolitique ou de commerce. Au-delà de l'"effet Trump", l'IA pourrait dominer les conversations.

UNE TEMPÊTE QUI S'ANNONCE La bataille de Trump avec la Réserve fédérale est portée devant la Cour suprême mercredi, dans une affaire qui pourrait avoir des répercussions sur la capacité de la banque centrale à fonctionner de manière indépendante. Les juges entendront une plainte déposée par Lisa Cook, responsable de la politique monétaire, en réponse à la tentative de Trump de la retirer du conseil d'administration de la Fed. Cette bataille s'annonce dans le sillage du président sortant de la Fed, Jay Powell , qui a reçu une citation à comparaître de la part du ministère de la Justice concernant des témoignages antérieurs sur les rénovations des bureaux de la Fed.

Powell a déclaré que cela s'inscrivait dans le contexte plus large des menaces et des pressions exercées par l'administration. La Fed fait partie d'une catégorie d'agences indépendantes qui sont traditionnellement isolées du contrôle présidentiel. Cook a déclaré que les allégations de Trump à son encontre ne lui donnaient pas l'autorité légale de la démettre de ses fonctions et constituaient un prétexte pour la renvoyer en raison de sa position en matière de politique monétaire.

PARI ÉLECTORAL La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, parie que sa popularité personnelle auprès des électeurs se traduira par un mandat plus fort, en décidant de convoquer des élections anticipées , apparemment pour le 8 février.

Il s'agit en fait d'un pari. La cote du cabinet de Takaichi est même supérieure à celle de son mentor Shinzo Abe, tandis que son parti - le PLD, entaché de scandales - continue de s'enfoncer près de ses plus bas niveaux historiques. Pour l'instant, les investisseurs semblent croire que sa coalition peut au moins élargir sa faible majorité à la chambre basse, ce qui lui donnerait une plus grande marge de manœuvre pour des mesures de relance budgétaire de grande envergure. C'est pourquoi les actions atteignent des niveaux record, tandis que le yen et les obligations d'État à long terme chutent.

La dissolution du parlement vendredi prochain pour ouvrir la voie aux élections pourrait éclipser l'autre grand événement de la semaine dans le pays: la décision de politique générale de la Banque du Japon. Après avoir relevé ses taux le mois dernier seulement, on s'attend à ce qu'il y ait peu de choses lors de la réunion de la banque centrale de la semaine prochaine , la plupart des économistes estimant qu'une nouvelle hausse devrait avoir lieu en juillet.

OBJECTIF ATTEINT, ET APRÈS?

La Chine débute la semaine avec la publication des chiffres très attendus du PIB du quatrième trimestre et de l'année entière, où l'on s'attend à ce que Pékin ait atteint son objectif de croissance, même si son économie continue de piétiner. La croissance, dont le président Xi Jinping a déclaré le mois dernier qu'elle devrait atteindre environ 5 % en 2025, a probablement été soutenue par les exportations de biens du pays, qui se sont avérées résistantes même face aux tarifs douaniers de Trump. La Chine a enregistré un excédent commercial record de près de 1,2 billion de dollars en 2025. Mais l'une des principales questions auxquelles sont confrontés les décideurs politiques est de savoir combien de temps l'économie de 19 billions de dollars peut résister à un effondrement de l'immobilier et à une demande intérieure atone en exportant des marchandises toujours moins chères.

Outre les données du PIB de lundi, les investisseurs prendront également connaissance des prix de l'immobilier et des ventes au détail de décembre, qui devraient renforcer les arguments en faveur d'un soutien politique supplémentaire.

FLUX DE BÉNÉFICES

La saison des résultats du quatrième trimestre aux États-Unis s'intensifie, avec des rapports attendus de la part d'entreprises de premier plan telles que Netflix NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Intel INTC.O . Le géant du streaming Netflix publie ses résultats en pleine bataille avec Paramount Skydance PSKY.O pour Warner Bros Discovery WBD.O - un accord qui devrait bouleverser le paysage médiatique . Les résultats mitigés des banques ont donné le coup d'envoi de la saison des rapports, les dirigeants de JPMorgan

JPM.N ayant également averti que le plafond de 10 % proposé par Trump pour les taux d'intérêt des cartes de crédit nuirait aux consommateurs. Les perspectives des entreprises seront cruciales au cours des prochaines semaines. La croissance générale des bénéfices prévue en 2026 est un élément clé de l'optimisme des investisseurs en actions.