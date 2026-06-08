Cinq façons dont SpaceX a bouleversé les codes de Wall Street en matière d'introduction en Bourse

Les locaux de SpaceX (crédit photo : Adobe Stock )

par Manya Saini

Elon Musk apporte cette semaine son style entrepreneurial novateur au monde des introductions en bourse , alors que son entreprise de fabrication de fusées et de satellites, SpaceX, entre en bourse d'une manière inédite.

Voici comment SpaceX bouscule les traditions de Wall Street avec son introduction en bourse record de 75 milliards de dollars.

1. UN PRIX DE L'ACTION "À PRENDRE OU À LAISSER"

SpaceX vise une valorisation d'environ 1.800 milliards de dollars et le prix de 135 dollars par action n'est pas négociable! SpaceX a fixé le prix avant même les réunions avec les investisseurs lors d'une tournée de présentation, que Wall Street utilise toujours pour tester la demande et établir une fourchette de prix.

"Il s'agit d'une véritable rupture avec le processus habituel d'introduction en bourse, car généralement, la fourchette de prix donne aux investisseurs un point de départ et permet à l'entreprise de s'ajuster en fonction des retours d'information recueillis lors de la tournée de présentation", a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et les ETF.

"Commencer avec un prix fixe transforme la tournée de présentation d'un exercice de découverte des prix en un processus davantage axé sur la vente."

On ne sait pas encore si Musk assistera en personne à la tournée de présentation — il s'est présenté par vidéo lors de l'un des premiers événements, ajouté à la dernière minute à l'ordre du jour, a rapporté Reuters .

Bien sûr, la capacité de l'entreprise à mener à bien son plan de tarification des actions dépend de la demande, et cela sera clair lorsque le prix final de l'introduction en bourse sera fixé le 11 juin, la cotation au Nasdaq débutant le lendemain.

2. FAIRE DE LA PLACE AUX INVESTISSEURS RÉTAIL

SpaceX modifie les conditions d'accès aux actions et incite les banques d'investissement à réduire leurs frais d'introduction en bourse .

Les petits investisseurs particuliers qui ne disposent pas de millions à investir n'ont généralement pas beaucoup d'occasions de participer à une introduction en bourse, mais SpaceX envisage d'allouer jusqu'à 30 % de l'offre aux investisseurs individuels, comme l'a précédemment rapporté Reuters, une tranche réservée aux particuliers exceptionnellement importante visant à tirer parti de la base fidèle de Musk.

"L'allocation aux particuliers est si massive qu'ils considèrent probablement la foule de particuliers qui réclament cette offre comme une sorte de filet de sécurité", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

Les règles de l'indice Nasdaq ont été modifiées de manière à permettre à SpaceX d'intégrer rapidement le Nasdaq 100, ce qui obligerait de nombreux fonds et investisseurs qui suivent l'indice à acheter des actions.

Cependant, le très en vue S&P 500 restera fermé à SpaceX à court terme, après que le groupe gestionnaire de l'indice a refusé de modifier ses règles, notamment celle exigeant qu'une entreprise soit rentable. Ce n'est pas le cas de SpaceX.

3. SORTIE ANTICIPÉE POUR LES INITIÉS

Les employés de SpaceX pourront vendre une partie de leurs actions par étapes avant la fin de la période de restriction habituelle de six mois, selon un document déposé, signe que le fabricant de fusées ne s'inquiète pas outre mesure d'une vague de ventes d'initiés qui mettrait le titre sous pression.

L'introduction en bourse concernera presque exclusivement des actions nouvelles , ou primaires. Ces deux stratégies sont inhabituelles mais pas sans précédent. Musk lui-même devra conserver ses actions pendant environ un an.

4. MUSK GARDERA LES RÊNES

Musk vend des actions, mais il ne cède pas le contrôle – loin s'en faut .

Les introductions en bourse traditionnelles peuvent progressivement élargir le contrôle de l'entreprise, et bien que de nombreux fondateurs de start-ups technologiques exercent une influence démesurée grâce à une catégorie spéciale d'actions à droit de vote privilégié , Musk conservera la part impressionnante de 85,1% des droits de vote combinés de la société après l'introduction en bourse, comme l'indique son prospectus.

Ce n'est qu'un début. Musk ne peut être démis de ses fonctions de directeur général (à moins qu'il n'y consente), et SpaceX a ajouté des dispositions de gouvernance qui pourraient rendre plus difficile pour les actionnaires de contester les décisions de l'entreprise, notamment des seuils minimaux de participation pour certaines actions en justice et des restrictions sur les propositions d'actionnaires.

5. UN PARI SUR DES ACTIVITÉS QUI N'EXISTENT PAS

De nombreux investisseurs considèrent SpaceX comme un pari sur Musk plutôt que sur une technologie spécifique, et ils sont convaincus par l'homme: Reuters a rapporté une demande d'environ 150 milliards de dollars pour cette levée de fonds de 75 milliards de dollars.

SpaceX n'a pas encore prouvé que ses activités principales verront le jour. L'entreprise est déficitaire, en grande partie à cause d'investissements massifs dans des ordinateurs dotés d'IA, et un élément clé de son plan consiste à installer des centres de données alimentés à l'énergie solaire dans l'espace. Elle a mis en place d'énormes incitations financières pour que Musk mène la colonisation de Mars .

Son unité la plus rentable à l'heure actuelle est son service d'Internet par satellite Starlink, qui est encore en cours de développement et en phase de test sur le marché. De plus, une grande partie du succès futur de SpaceX dépend d'une fusée géante qui est encore en phase de test: le Starship.

Ce qui ne fait aucun doute, c'est la poésie de sa mission . Comme le dit l'entreprise: "Notre mission est de construire les systèmes et les technologies nécessaires pour rendre la vie multiplanétaire, pour comprendre la véritable nature de l'univers et pour étendre la lumière de la conscience jusqu'aux étoiles."

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))