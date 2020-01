Cinq conseils pour devenir un meilleur investisseur Bourse

Investir n'est pas spéculer et investir s'envisage sur le long terme. La durée de placement d'un investissement en Bourse ne peut pas être trop courte en raison de la volatilité des cours. (Crédits photo : Adobe Stock)

Investir en Bourse, c'est votre hobby ! Vous lisez la presse financière le week-end et suivez les cours de Bourse avec attention. Pour autant, vous ne savez pas trop si vous êtes "value" ou "growth", vous n'êtes pas à l'affût de toutes les opportunités en passant au peigne fin les entreprises dont vous entendez parler. Bref, vous souhaitez améliorer vos performances et devenir un véritable investisseur. Découvrez dans cet article 5 conseils pour entrer dans la cour des grands !

Connaître son profil d'investisseur

D'abord, en premier lieu, vous devez connaître votre profil d'investisseur. Quels sont vos objectifs d'investissement ? Quelle part de votre patrimoine allez-vous investir en Bourse ? Allez-vous investir sur les marchés boursiers régulièrement ? Souhaitez-vous augmenter votre exposition à la Bourse ou maintenir une répartition stricte et constante de votre patrimoine entre marchés boursier, immobilier, obligataire, etc. ? Sur combien de temps ? Quel rendement espérez-vous ? À quoi vous servira cet argent ? Quand souhaitez-vous pouvoir en disposer ?

L'objectif d'investissement et la durée de placement sont deux éléments à ne surtout pas négliger mais le paramètre le plus important à prendre en compte dans son profil d'investisseur est sans aucun doute le profil de risque. Présentez-vous une forte aversion au risque ou le supportez-vous plutôt bien ? Quelle volatilité pouvez-vous supporter ? Combien êtes-vous prêt à perdre ?

Ne pas tomber amoureux de ses actions

Deuxième travers de l'investisseur amateur : l'attachement qu'il éprouve pour ses actions. Parce qu'il s'agit de la première entreprise dans laquelle il a travaillé ou parce que ces titres lui ont été transmis par son grand-père, ou encore parce qu'il adore la marque, l'investisseur amateur a un peu trop souvent tendance à acheter des parts de sociétés qu'il apprécie et/ou avec lesquelles il entretient une relation particulière et sentimentale, sans toujours tenir compte des fondamentaux et de l'évolution des cours.

Un véritable investisseur possède en portefeuille non pas les titres de sociétés auxquelles il est attaché mais les titres de sociétés qui présentent un réel intérêt financier, de par leur rendement ou la plus-value potentiel. Il sait également quand sortir de sa position, ni trop tôt (une sortie prématurée entraîne un manque à gagner), ni trop tard.

Ne pas écouter les avis de tout le monde et se forger sa propre opinion

Un investisseur amateur est souvent à l'affût du moindre conseil, écoute l'avis des gérants, lis les recommandations de la presse spécialisée, quitte à se perdre complètement, puisque bien souvent on entend tout...et son contraire !

Un investisseur expérimenté, à l'inverse, a déjà déterminé sa stratégie d'investissement : value ou growth. Il pratique l'analyse fondamentale et technique pour savoir quels titres acheter et quand. Il préfère utiliser des outils d'aide à la décision comme un stockscreener pour chercher de nouvelles idées d'investissement que de foncer sur les actions de société ou secteur à la mode.

Être patient et faire preuve de sang froid

Investir n'est pas spéculer et investir s'envisage sur le long terme. La durée de placement d'un investissement en Bourse ne peut pas être trop courte en raison de la volatilité des cours. Il convient d'avoir suffisamment de temps devant soi pour pouvoir solder ses positions au bon moment et ainsi empocher une plus-value. En outre, les actions représentent une classe d'actifs particulièrement rémunératrices sur le long terme. Sur 30 ans, les études démontrent la supériorité du rendement des actions sur les autres classes d'actifs et notamment les obligations.

Il conviendra donc d'être patient. Le plus simple consiste à adopter une stratégie buy & hold et à rester positionné en résistant à l'envie de vendre ses titres dès que les cours baissent. Restez calme et simple. Les investisseurs qui passent 10 ordres par jour n'enrichissent le plus souvent que leur courtier.

Reconnaître ses erreurs et être conscient de ses limites

Un véritable investisseur connaît ses défauts, sait quelles erreurs ont été les siennes, pourquoi il les a faites et ce qu'il aurait dû faire pour les éviter. Si vous voulez réellement mieux investir, vous devez, plutôt que de minimiser les ratés et ne plus y pense, les décortiquer et les analyser pour éviter de les répéter à l'avenir. Cela vous évitera également de pécher par excès de confiance en soi, ce qui est toujours très dangereux pour un investisseur. Mieux vaut rester humble et attentif.