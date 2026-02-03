Cinq choses à savoir sur le nouveau directeur général de Disney, Josh D'Amaro

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney a nommé mardi Josh D'Amaro, chef des parcs à thème , au poste de directeur général, succédant ainsi à Bob Iger, tandis que le géant du divertissement navigue entre la télévision linéaire et la diffusion en continu à l'ère de la consolidation des médias.

Voici cinq choses à savoir sur le nouveau directeur général.

Josh D'Amaro

- M. D'Amaro est président de Disney Experiences, qui comprend les parcs, les centres de villégiature, les croisières, les produits de consommation et les jeux, un rôle qu'il occupe depuis mai 2020 - Il a précédemment été président de Walt Disney World Resort de 2019 à 2020 et président de Disneyland Resort avant cela - M. D'Amaro a rejoint Walt Disney Co en 1998 après avoir travaillé en début de carrière dans le domaine de la finance d'entreprise; il est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université de Georgetown - En tant que responsable des parcs, il a été chargé de l'expansion agressive de l'entreprise: il a contribué à l'annonce et à la direction d'un programme d'investissement pluriannuel d'environ 60 milliards de dollars visant à développer les parcs, les croisières et les expériences - Sous sa direction, Disney a enregistré une hausse de 6 % du chiffre d'affaires du segment Expériences au cours de l'exercice 2025, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation record de 10 milliards de dollars pour ce segment.