 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cinq choses à savoir sur le nouveau directeur général de Disney, Josh D'Amaro
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 14:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Walt Disney a nommé mardi Josh D'Amaro, chef des parcs à thème , au poste de directeur général, succédant ainsi à Bob Iger, tandis que le géant du divertissement navigue entre la télévision linéaire et la diffusion en continu à l'ère de la consolidation des médias.

Voici cinq choses à savoir sur le nouveau directeur général.

Josh D'Amaro

- M. D'Amaro est président de Disney Experiences, qui comprend les parcs, les centres de villégiature, les croisières, les produits de consommation et les jeux, un rôle qu'il occupe depuis mai 2020 - Il a précédemment été président de Walt Disney World Resort de 2019 à 2020 et président de Disneyland Resort avant cela - M. D'Amaro a rejoint Walt Disney Co en 1998 après avoir travaillé en début de carrière dans le domaine de la finance d'entreprise; il est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université de Georgetown - En tant que responsable des parcs, il a été chargé de l'expansion agressive de l'entreprise: il a contribué à l'annonce et à la direction d'un programme d'investissement pluriannuel d'environ 60 milliards de dollars visant à développer les parcs, les croisières et les expériences - Sous sa direction, Disney a enregistré une hausse de 6 % du chiffre d'affaires du segment Expériences au cours de l'exercice 2025, ainsi qu'un bénéfice d'exploitation record de 10 milliards de dollars pour ce segment.

Valeurs associées

WALT DISNEY
104,560 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank