Cinq anciens traders obtiennent le droit de faire appel de leurs condamnations pour trafic de taux d'intérêt au Royaume-Uni
29/01/2026 à 15:17

Cinq anciens traders emprisonnés en Grande-Bretagne pour avoir truqué les taux d'intérêt de référence mondiaux peuvent lancer une nouvelle tentative d'annulation de leurs condamnations, a déclaré jeudi la Criminal Cases Review Commission (CCRC). Alex Pabon, Jay Merchant, Jonathan Mathew, Philippe Moryoussef et Colin Bermingham se sont tournés vers la CCRC après que les anciens traders Tom Hayes et Carlo Palombo ont réussi l'an dernier à faire annuler leurs condamnations pour avoir manipulé le Libor, un taux interbancaire aujourd'hui disparu.

"Après avoir analysé les conclusions des cinq affaires

... , la CCRC a déterminé qu'il n'y avait pas de facteur distinctif entre ces affaires et celles de Tom Hayes et Carlo Palombo, et que la mauvaise orientation du jury et les erreurs juridiques avaient compromis la sécurité de toutes les condamnations", a déclaré la CCRC.

