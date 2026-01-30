Cinq anciens traders obtiennent le droit de faire appel de leurs condamnations pour trafic de taux d'intérêt au Royaume-Uni

Cinq **traders** se sont adressés à la CCRC après la disculpation de Tom Hayes

la CCRC affirme qu'il n'y a pas de différences distinctives entre les affaires

L'avocat demande à la Cour d'appel de statuer rapidement sur l'affaire

Cinq anciens traders de la Barclays BARC.L , emprisonnés en Grande-Bretagne pour avoir truqué les taux d'intérêt de référence mondiaux, peuvent lancer une nouvelle tentative d'annulation de leurs condamnations devant les cours d'appel, a déclaré jeudi la Commission britannique de révision des affaires pénales.

Alex Pabon, Jay Merchant, Jonathan Mathew, Philippe Moryoussef et Colin Bermingham se sont tournés vers la CCRC après que les anciens traders Tom Hayes et Carlo Palombo ont réussi l'année dernière à faire annuler leurs condamnations pour avoir manipulé le Libor, un taux interbancaire aujourd'hui disparu.

La CCRC, un organisme indépendant chargé d'enquêter sur les erreurs judiciaires potentielles, a déclaré qu'elle avait déterminé qu'il n'y avait "aucun facteur distinctif entre ces affaires et celles de MM. Hayes et Palombo, et que les erreurs d'orientation du jury et les erreurs juridiques ont compromis la sécurité de toutes les condamnations".

DES CONDAMNATIONS À VÉRIFIER

Le Serious Fraud Office (SFO), qui a poursuivi les affaires de manipulation de taux qui étaient autrefois considérées comme les plus médiatisées, a admis que d'autres condamnations pourraient ne pas être sûres à la suite de la disculpation de M. Hayes et de M. Palombo.

Jason Williams, chef de division du SFO, a déclaré que la Cour suprême avait reconnu, en annulant les condamnations de Hayes et de Palombo, que le jury disposait de "nombreuses preuves" pour condamner les deux hommes, mais qu'il n'avait pas été correctement orienté par le juge.

"Nous avons informé chaque accusé de l'impact que ce jugement pourrait avoir sur leur condamnation et nous continuerons à soutenir leurs prochaines démarches", a-t-il déclaré, ajoutant que le SFO restait fermement engagé à enquêter sur les crimes économiques complexes et à poursuivre leurs auteurs.

Les anciens traders Merchant et Pabon, basés à New York, et Mathew, basé à Londres, ont été reconnus coupables de complot en vue de frauder en 2016 et condamnés à des peines d'emprisonnement allant de deux à six ans et demi.

Moryoussef, basé à Londres, qui s'est fait connaître en fuyant vers sa France natale avant son procès à Londres, a été condamné à huit ans de prison en son absence en 2018 et Bermingham, basé à Londres, a été reconnu coupable en 2019 et s'est vu infliger une peine de cinq ans d'emprisonnement.

Ben Rose, cofondateur du cabinet d'avocats Hickman & Rose qui a représenté Merchant, Mathew et Moryoussef, a déclaré qu'il espérait que la Cour d'appel agirait rapidement.

"Bien qu'il ne s'agisse pas encore de l'acquittement qu'ils méritent tous, le renvoi par la CCRC est une étape essentielle dans le long parcours de ces personnes vers la justice", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Depuis qu'il a gagné sa longue bataille pour faire annuler sa condamnation, M. Hayes - la première personne emprisonnée pour avoir truqué des taux de référence en 2015 - a poursuivi son ancien employeur UBS UBSG.S aux États-Unis pour plus de 400 millions de dollars.

M. Hayes affirme que la banque suisse l'a présenté comme le "cerveau diabolique" du scandale du trucage des taux pour se protéger, détruisant sa carrière et sa réputation et lui causant des préjudices émotionnels et physiques.

UBS a demandé au tribunal américain de se dessaisir de l'affaire, notant que la banque a dû payer 1,5 milliard de dollars de pénalités aux régulateurs britannique, suisse et autres, tandis qu'une unité japonaise a plaidé coupable de fraude électronique, ce qui reflète l'ampleur de son enquête et met à mal les allégations de M. Hayes selon lesquelles il a été injustement poursuivi, comme le montre un document déposé.

Conçus pour estimer les coûts auxquels les banques se prêtent les unes aux autres, les taux de référence tels que le Libor étaient des rouages centraux du système financier mondial et une référence pour les taux d'intérêt sur des contrats financiers estimés à 450 000 milliards de dollars, allant des produits dérivés aux prêts étudiants.