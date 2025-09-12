Cinq à la suite pour le CAC 40

(AOF) - La Bourse de Paris a terminé la séance sur un très léger gain de 0,02 %, à 7 825,24 points et a surtout enchaîné cinq progressions consécutives, ce qui lui permet d’afficher un gain hebdomadaire de 1,96 %. Ailleurs en Europe, c'est la prudence qui a dominé. Si le FTSE a fini en baisse de 0,11 %, il a toutefois réussi à toucher un nouveau record historique en séance, et de son côté, l’EuroStoxx 50 est stable à 5 386 points. Aux États-Unis, les données préliminaires de septembre de l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan ont déçu. Le Dow Jones cède 0,39 % à 17h50.

À Paris, Euronext (+0,58%, à 138,40 euros) va accéder au Saint des saints de la Bourse de Paris, dont il est le propriétaire, le CAC 40. Il remplacera TP (ex-Teleperformance), qui cède 0,63%, à 63,22 euros, à partir du lundi 22 septembre. La capitalisation boursière d’Euronext est de 14,08 milliards d’euros contre 3,7 milliards d’euros pour le sortant. Cette entrée au CAC 40 est la consécration de la stratégie de son président, Stéphane Boujnah. Sous sa houlette, Euronext a étendu sa présence géographique, en rachetant notamment la Bourse norvégienne, Oslo Børs, en 2019 et la Bourse italienne en 2021.

Vetoquinol (+ 11,23 %, à 81,20 euros) se distingue dans le haut des palmarès après la publication de ses résultats. Au deuxième trimestre, le spécialiste de la santé animale a connu une amélioration de ses revenus, qui ont progressé de 0,1 %, à 127 millions d'euros, à taux de change constants, après un repli de 2,1 %, à 130,6 millions d'euros, sur les trois premiers mois de l'année. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires, toujours à taux de change constants, n'a reculé que de 1 %, à 257,6 millions d'euros.

En Europe, Salvatore Ferragamo fléchit de 2,87%, à 4,536 euros, à la Bourse de Milan. L'entreprise italienne de luxe a annoncé que son directeur financier Pierre La Tour quittera l'entreprise le 26 septembre, après un an et demi à ce poste, afin de se consacrer à de nouveaux projets professionnels. Paolo La Morgia, actuel directeur de la planification et du contrôle, assurera l'intérim à la tête du département financier. Le groupe est également à la recherche d'un nouveau directeur général depuis le départ de Marco Gobbetti en mars dernier.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En août, l’indice des prix à la consommation (IPC) en France augmente de 0,4 % sur un mois, après +0,2 % en juillet. Cette hausse des prix s’explique principalement par le rebond des prix des produits manufacturés (+1,3 % après ‑2,4 %), notamment ceux de l’habillement et chaussures (+5,6 % après ‑9,3 %) en raison de la fin des soldes d’été, ainsi que par la hausse des prix des services (+0,2 % après +1,3 %). Les prix de l’alimentation augmentent (+0,3 % après avoir été stables). À l’inverse, ceux de l’énergie se replient (‑0,2 % après +0,9 %). Les prix du tabac sont de nouveau stables.

La production industrielle a reculé de 1,1% en France en juillet après une progression de 3,7% en juin, a indiqué l’Insee. Un repli de 1,5% était anticipé par les économistes interrogés par Reuters. La production s’est repliée de 1,7% dans l’industrie manufacturière après une progression de 3,5 % en juin.

En juillet, le solde commercial de la France s’améliore (+ 0,2 milliard d’euros) pour s’établir à -6,5 milliards d’euros, indique l'Insee ce vendredi. Sur le mois, les importations augmentent de 0,3 milliard d’euros pour atteindre 57,7 milliards d’euros. Les exportations progressent de 0,5 milliard d’euros et s’établissent à 51,2 milliards d’euros.

En Allemagne, l’indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté de 0,1% en août, en ligne avec les attentes après une hausse de 0,3% en juillet. En rythme annuel, l’inflation a affiché une hausse de 2,2%, conforme au consensus après 2% en juillet. L'inflation IPCH - l'inflation aux normes européennes - est ressortie en rythme mensuel à 0,1% conformément aux attentes après une hausse de 0,4% en juillet. En rythme annuel, elle est ressortie à 2,1% comme attendu par les économistes et après une hausse de 1,8% en juillet.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 55,4 en septembre, contre 58,2 en août. Il était attendu stable à 58,2.

Sur le marché des devises, l'euro recule légèrement (-0,16 %) face au billet vert et se négocie à 1,1718 dollar.