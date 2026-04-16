Cinéma-Spielberg qualifie son prochain film sur les extraterrestres de proche de la "vérité"

par Lisa Richwine

Le réalisateur américain Steven Spielberg se replonge dans l'univers extra-terrestre avec son nouveau film "Disclosure Day", qui sortira en juin, assurant que sa dernière oeuvre sera plus du côté de la vérité que de la fiction.

Après "Rencontres du troisième type" (1977), "E.T." (1982) et "La Guerre des mondes" (2005), c'est la quatrième fois que le réalisateur, 79 ans, aborde cet univers, inspiré cette fois par un article du New York Times de 2017 sur des pilotes de l'armée américaine ayant signalé des objets volants mystérieux.

"Disclosure Day", distribué par Universal Pictures

CMCSA.O , amènera les spectateurs à se poser "beaucoup de questions", a déclaré Steven Spielberg mercredi, lors du salon CinemaCon à Las Vegas, ajoutant que le film allait aussi "répondre à des questions".

"Tout ce dont vous aurez besoin pour aller du début à la fin, c'est d'une ceinture de sécurité", a-t-il dit, sans donner plus de détails sur l'intrigue.

Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo et Colin Firth figurent notamment au casting de "Disclosure Day".

Le salon CinemaCon a également été l'occasion pour Universal de promouvoir le prochain film de Christopher Nolan, "L'Odyssée".

Le film, basé sur l'épopée d'Homère racontant l'histoire d'Ulysse - le roi d'Ithaque qui, notamment confronté à l'ire de Poséidon, le dieu de la mer dans la mythologie grecque, met 10 années à rentrer chez lui après la guerre de Troie - devrait sortir en salles en juillet.

"L'Odyssée est une histoire qui fascine les générations depuis 3.000 ans", a déclaré Christopher Nolan. "Ce n'est pas une histoire. C'est l'histoire."

Le réalisateur d'"Oppenheimer" a déclaré que ce nouveau film avait été "un véritable cauchemar à tourner, mais dans le bon sens du terme".

L'acteur américain Matt Damon, qui incarne Ulysse, a enduré des conditions difficiles tout au long du projet, a souligné le réalisateur.

"Il était simplement là, sur les bateaux, dans les montagnes, dans les grottes, sous un soleil de plomb, sous une pluie battante, face au vent", a-t-il déclaré.

"C'est censé être difficile. C'est le coeur même de l'histoire."

(Rédigé par Lisa Richwine ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)