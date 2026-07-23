Cigna veut économiser 200 millions de dollars grâce à l'intelligence artificielle

Cigna entend s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour améliorer le suivi des patients atteints de maladies chroniques et réduire leurs dépenses médicales. L'assureur estime que ces nouveaux outils permettront à ses clients d'économiser 200 millions de dollars au cours des trois prochaines années, tout en renforçant la prévention et la prise en charge des pathologies les plus complexes.

Les solutions d'IA doivent aider Cigna à identifier plus rapidement les patients à risque et à les orienter vers ses équipes de soins, notamment ses infirmiers et ses 1 250 cliniciens. Le groupe prévoit ainsi d'accroître de 20% l'accès aux soins pour les personnes atteintes de cancers ou de maladies cardiaques et rénales, tout en améliorant le dépistage précoce de certains cancers. Selon ses données internes, les assurés participant à ces programmes économisent en moyenne 2 000 dollars par an sur leurs dépenses médicales. Cette stratégie s'inscrit dans une tendance plus large du secteur, alors que UnitedHealth et CVS Health développent eux aussi des outils d'intelligence artificielle destinés à améliorer l'efficacité des soins et à réduire les coûts.