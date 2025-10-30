Cigna signale une pression sur les marges dans l'unité de prestations pharmaceutiques au cours des deux prochaines années ; les actions chutent

(Refonte des paragraphes 1 à 4 avec les commentaires de la conférence téléphonique, mise à jour des actions) par Sneha S K et Sriparna Roy

Cigna Group CI.N a mis en garde contre une pression sur les marges au cours des deux prochaines années, car son activité de gestion des prestations pharmaceutiques fait passer certains clients à un nouveau modèle qui n'inclut pas les remises après-vente connues sous le nom de rabais, ce qui a faitchuter les actions de l'assureur de plus de 14 % dans les premiers échangesjeudi.

En début de semaine, l'entreprise a déclaré qu'elle mettrait fin aux remises sur les médicaments d'ordonnance dans certains types de plans de santé en 2027 et qu'elle offrirait des remises immédiates dans ses pharmacies, un changement qui, selon elle, réduirait les coûts pour les patients. "Compte tenu des pressions financières et financières importantes qui pèsent sur les partenaires opérant dans le cadre de programmes gouvernementaux, nous avons amélioré de manière proactive les conditions économiques des contrats au profit de ces clients stratégiques à long terme", a déclaré David Cordani, directeur général de l'entreprise. "En raison de ces facteurs, nous nous attendons à une pression sur les marges dans notre segment de services de prestations pharmaceutiques au cours des deux prochaines années"

Les clients comprennent Prime Therapeutics, le ministère américain de la défense et Centene CNC.N .

Cigna prévoit également que le bénéfice d'exploitation de son unité Evernorth, qui abrite son gestionnaire de prestations pharmaceutiques, sera en baisse en 2026.

Les commentaires ont assombri le bénéfice del'entreprise au troisième trimestre , qui a été stimulé par la force d'Evernorth.

Elle a réalisé un bénéfice trimestriel ajusté par action de 7,83 dollars, dépassant les estimations de 7,65 dollars par action, selon les données de LSEG.