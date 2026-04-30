Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels ; l'assureur mettra fin à ses régimes Obamacare d'ici la fin de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Cigna va se concentrer sur d'autres activités après son retrait de l'Obamacare

* Décision de répercuter intégralement les remises accordées aux pharmacies, ce qui va comprimer les marges pendant deux ans

* Cigna pourrait envisager des partenariats pour son activité de gestion des prestations EviCore, déclare le directeur des opérations Evanko

(Ajoute des commentaires de la société aux paragraphes 14 à 16) par Sriparna Roy et Sneha S K

Cigna CI.N a légèrement relevé jeudi ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir publié des résultats du premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street grâce à des coûts médicaux inférieurs aux prévisions, et l'assureur santé a annoncé qu'il cesserait de proposer des régimes Obamacare.

Le directeur des opérations Brian Evanko, qui doit prendre la succession du directeur général David Cordani, dont le départ à la retraite est effectif le 1er juillet, a déclaré que la société se retirerait des régimes subventionnés proposés dans le cadre de l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare, à la fin de cette année.

Elle a l'intention de se concentrer sur l'activité traditionnelle de soins de santé financée par les employeurs et la gestion des prestations pharmaceutiques, a-t-il précisé.

"Nous n'avons pas pris cette décision à la légère et nous sommes conscients de l'importance d'assurer la continuité pour les patients pendant la transition", a déclaré M. Evanko lors d'une conférence téléphonique pour discuter des résultats.

"Cette annonce n'entraîne aucun changement en matière de couverture ou de réseaux, et nous accompagnerons nos adhérents tout au long de leurs transitions lors des périodes d'inscription ouverte jusqu'en 2027", a-t-il ajouté.

L'année dernière, Cigna s'était déjà retirée des régimes de santé Medicare Advantage soutenus par le gouvernement, destinés aux Américains âgés de 65 ans et plus et aux personnes handicapées.

Les prévisions financières pour l'activité Obamacare en 2026 restent inchangées, a indiqué la société.

Cigna fait également passer certains clients à un nouveau modèle qui exclut les remises post-vente, appelées « rabais », une mesure qui, selon elle, comprimera les marges au cours des deux prochaines années.

L'action Cigna a légèrement baissé en début de séance.

MODIFICATIONS DES AUTORISATIONS PRÉALABLES

Le ratio de sinistralité, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'est établi à 79,8 % au cours du trimestre, ce qui représente des coûts inférieurs aux 81,56 % estimés par les analystes, selon les données de LSEG.

Cela s'explique principalement par la vente par Cigna de son activité Medicare à Health Care Service Corp pour 3,3 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires ajusté du premier trimestre de sa division de services de santé Evernorth, qui comprend l'unité de gestion des prestations pharmaceutiques et la pharmacie spécialisée, a augmenté de près de 9 % pour atteindre 58,44 milliards de dollars.

La société a déclaré qu'elle rationalisait les autorisations préalables, procédure que certains patients doivent suivre avant de recevoir des traitements, et qu'elle réexaminait sa gestion actuelle des autorisations. Le secteur américain de l'assurance maladie a fait l'objet de critiques massives concernant les coûts pour les patients et les obstacles que les gens doivent surmonter pour recevoir les soins nécessaires.

M. Evanko a déclaré que ces changements pourraient déboucher sur un nouveau partenariat entre EviCore, le gestionnaire des autorisations préalables de Cigna, et d'autres entreprises de gestion des prestations existantes.

Les assureurs, notamment UnitedHealthcare (filiale de UnitedHealth UNH.N ) et Aetna (filiale de CVS Health CVS.N ), se sont engagés l'année dernière à automatiser la majorité des autorisations d'ici 2027.

Les gestionnaires de prestations pharmaceutiques aident à négocier les prix des médicaments et la couverture avec les fabricants pour le compte des employeurs et des clients des régimes de santé.

"Ce fut un trimestre solide pour Cigna, porté par une discipline tarifaire dans le secteur de la santé et des marges PBM légèrement meilleures que prévu, et conformes aux orientations que nous avions anticipées", a déclaré Lance Wilkes, analyste chez Bernstein.

Cigna table désormais sur un bénéfice par action ajusté de 30,35 dollars en 2026, soit une hausse de 10 cents par rapport à ses prévisions précédentes. Les analystes s'attendaient à 30,33 dollars par action.

La société a enregistré un bénéfice trimestriel ajusté de 7,79 dollars par action, dépassant de 18 cents les estimations des analystes.