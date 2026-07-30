 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ; le cours de l'action recule
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 13:24
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de l'assureur santé Cigna CI.N recule de 2,9% à 287,85 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à au moins 30,45 dollars par action, soit 10 cents de plus que ses prévisions précédentes et au-dessus des estimations des analystes, qui s'établissaient à 30,41 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** “À moins que les commentaires lors de la conférence téléphonique ne soulèvent des inquiétudes concernant l'évolution des coûts commerciaux, à l'instar de celles de UNH, nous estimons qu'une forte fluctuation du cours de l'action est peu probable aujourd'hui”, - Cantor Fitzgerald

** La société affiche un bénéfice ajusté de 7,78 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation des analystes de 7,60 dollars

** “Je considère ce trimestre comme positif, avec des résultats solides pour Evernorth”, déclare Lance Wilkes, analyste chez Bernstein

** Le taux de sinistralité médicale, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'établit à 84,5% pour le trimestre, ce qui correspond aux estimations des analystes

** À la dernière clôture, le titre CI affichait une hausse de 7,7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

THE CIGNA
296,550 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 13:24:56.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un trader à la Bourse de New York le 14 juillet 2026. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre dans le vert, la tech mène la danse
    information fournie par AFP 30.07.2026 15:43 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, portée par la bonne forme de la tech entre deux vagues de résultats des géants du secteurs, la place américaine profitant également d'achats à bon compte après la chute de la veille. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Veolia-2 (Crédit: L. Grassin / Flickr)
    Veolia modernise les infrastructures hydriques de Cúcuta en Colombie
    information fournie par Zonebourse 30.07.2026 15:41 

    Veolia franchit une étape majeure dans son développement en Amérique latine avec le lancement d'un projet de long terme. Celui-ci vise à moderniser les infrastructures d'eau potable et d'assainissement, à consolider la résilience des services essentiels et à renforcer ... Lire la suite

  • ( AFP / VINCENZO PINTO )
    Prada tisse un premier semestre solide malgré l'intégration de Versace
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 15:36 

    Le groupe Prada a publié des marges en baisse au premier semestre, notamment à cause de l'intégration de Versace, mais ses résultats sont restés solides et meilleurs que prévus. Le chiffre d'affaires du groupe italien a dépassé les trois milliards d'euros (+16% ... Lire la suite

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Ferrari: rentabilité en augmentation avant l'arrivée du premier modèle électrique
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.07.2026 15:35 

    Ferrari a publié jeudi ses résultats au deuxième trimestre, marqués par une rentabilité en croissance, soutenue par des ventes de modèles plus chers et l'augmentation des personnalisations, avant l'arrivée de son modèle électrique Luce. Le constructeur de Maranello ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 503,1 +1,13%
SOCIETE GENERALE
81,67 +6,45%
2CRSI
25,84 +8,30%
Pétrole Brent
89,44 -1,40%
STELLANTIS
4,901 -7,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank