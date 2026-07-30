Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** L'action de l'assureur santé Cigna CI.N recule de 2,9% à 287,85 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à au moins 30,45 dollars par action, soit 10 cents de plus que ses prévisions précédentes et au-dessus des estimations des analystes, qui s'établissaient à 30,41 dollars par action, selon les données compilées par LSEG

** “À moins que les commentaires lors de la conférence téléphonique ne soulèvent des inquiétudes concernant l'évolution des coûts commerciaux, à l'instar de celles de UNH, nous estimons qu'une forte fluctuation du cours de l'action est peu probable aujourd'hui”, - Cantor Fitzgerald

** La société affiche un bénéfice ajusté de 7,78 dollars par action au deuxième trimestre, supérieur à l’estimation des analystes de 7,60 dollars

** “Je considère ce trimestre comme positif, avec des résultats solides pour Evernorth”, déclare Lance Wilkes, analyste chez Bernstein

** Le taux de sinistralité médicale, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins médicaux, s'établit à 84,5% pour le trimestre, ce qui correspond aux estimations des analystes

** À la dernière clôture, le titre CI affichait une hausse de 7,7% depuis le début de l'année