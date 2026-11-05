Cigna revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce aux bons résultats de sa division des services de santé

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* Le résultat ajusté du troisième trimestre dépasse les prévisions

* Le taux de sinistralité médicale s'avère inférieur aux prévisions

* La société prévoit une croissance d'au moins 10 % du bénéfice par action ajusté en 2027

(Ajout des informations sur les actions au paragraphe 2, du commentaire du directeur général au paragraphe 3, du commentaire des analystes et des détails de la conférence téléphonique aux paragraphes 9 et 10)

par Sneha S K et Kunal Das

Cigna CI.N a revu à la hausse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel après avoir dépassé les estimations du troisième trimestre, l’assureur santé bénéficiant de la progression de ses activités de pharmacie spécialisée et de services de santé.

La société a également indiqué qu’elle prévoyait une croissance d’au moins 10 % de son bénéfice ajusté en 2027, ce qui a fait grimper son cours de 2,4 % en début de séance.

“Nous disposons d’un cadre stratégique de croissance clair pour créer de la valeur à long terme et nous continuerons à le mettre en œuvre avec rigueur,” a déclaré le directeur général Brian Evanko, ajoutant que la société se réjouissait de l’amélioration de la coordination des soins prodigués aux patients présentant des besoins de santé complexes.

Evernorth Health Services, qui regroupe les activités de Cigna liées aux prestations pharmaceutiques, à la pharmacie spécialisée et aux services de soins, a enregistré un chiffre d’affaires ajusté de 63,77 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse d’environ 6 % par rapport à l’année précédente.

En septembre, l’entreprise a annoncé un nouveau programme visant à réaliser environ 3 milliards de dollars d’économies d’ici 2030. Ce programme s’attachera à rationaliser les flux de travail grâce à des analyses et des outils basés sur l’intelligence artificielle.

Cigna a également réduit son exposition aux régimes à coûts élevés soutenus par l’État et s’est recentrée sur son cœur de métier, à savoir les régimes de santé traditionnels financés par les employeurs, ainsi que sur son unité de gestion des prestations pharmaceutiques.

Elle s’est retirée de son activité Medicare Advantage l’année dernière et a annoncé qu’elle mettrait fin à la couverture des régimes relevant de l’Affordable Care Act à la fin de l’année 2026.

La société a déclaré s’attendre à une accélération de la croissance de sa clientèle et à une amélioration des marges pour certains régimes pris en charge par les employeurs l’année prochaine, malgré une multitude de défis, notamment ceux découlant de son retrait du marché Obamacare, de la baisse des remises sur les médicaments, de la réduction de la prise en charge par les employeurs des médicaments amaigrissants et de la diminution des lancements de versions moins coûteuses de médicaments spécialisés.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a indiqué que les coûts liés à la transition de Cigna vers un modèle de rémunération à l’acte pour son activité de prestations pharmaceutiques sont en grande partie engagés cette année, ce qui pourrait contribuer à une accélération de la croissance des bénéfices en 2027.

La société a indiqué qu’elle procédait activement à la transition des contrats conclus avec les laboratoires pharmaceutiques et les pharmacies de son réseau, passant d’un modèle basé sur les remises à un modèle basé sur des honoraires.

Le ratio de sinistralité médicale, c'est-à-dire le pourcentage des primes consacré aux soins des patients, est passé de 84,8 % un an plus tôt à 85 % au troisième trimestre, en raison d'évolutions dans son activité d'assurance pour les employeurs américains.

Les analystes s’attendaient à un ratio de coûts médicaux de 85,18 %, selon les données compilées par LSEG.

Cigna table désormais sur un bénéfice ajusté d’au moins 30,60 dollars par action pour 2026, soit 15 cents de plus que ses prévisions précédentes et au-dessus des attentes des analystes, qui s’élevaient à 30,51 dollars.

Son chiffre d'affaires trimestriel ajusté de 73,79 milliards de dollars a dépassé les estimations des analystes, qui s'élevaient à 72,72 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 7,98 dollars par action a dépassé le consensus du marché, qui s'établissait à 7,50 dollars.